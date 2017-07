Provincia avanza con la construcción de la ET Colonia Liebig Jueves, 20 de julio de 2017 En una planificación estratégica, la gestión del gobernador Ricardo Colombi ejecuta las obras de edificación de la estación transformadora 33 / 13,2 kV en Colonia Liebig. En la marcha de los trabajos culminó el puente de acceso al predio.

La realización garantizará energía para los distintos emprendimientos agroindustriales interesados en radicarse en aquella región correntina. Paralelamente, la DPEC este jueves procederá a tensionar nueva subestación transformadora aérea (SETA) en Goya; continuará con las tareas de armado y montaje de estructuras de H° A° para el reemplazo de columnas caídas de líneas de media tensión (LMT), en Esquina; y realizará en Bella Vista, tareas de instalación de Reconectores en los distribuidores de 13,2 KV en el Pórtico nuevo.







En la ejecución de las obras planificadas para la construcción de la Estación Transformadora Colonia Liebig que la Provincia lleva adelante para potenciar el suministro energético en la región nordeste de la geografía correntina, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) culminó la construcción del puente acceso al predio donde estará asentada la infraestructura.



La construcción de la nueva ET es una nueva acción en el marco de la política del Gobierno Provincial de articulación público-privado. La decisión que la Provincia encara a través de la DPEC responde a la demanda energética de distintos emprendimientos agroindustriales y domiciliaria en la región nordeste de la geografía correntina.



A través de la Dirección Provincia de Energía de Corrientes (DPEC), la gestión del gobernador Ricardo Colombi comenzó con la ejecución de la la obra civil para la instalación de la Estación Transformadora 33 / 13,2 kV en Colonia Liebig y que garantizará potencia a toda la región.



La decisión de esta nueva obra tiene el acompañamiento del sector privado, ya que la Cooperativa Liebig ofreció y cedió el terreno para la construcción de la E.T.







PRIMERA ETAPA



En el marco de la ejecución del proyecto, se culminó la construcción del puente en el acceso a la futura ET que con siete metros de largo demandó la colocación de 12 caños de cemento de 1 metro de diámetro.



También se utilizaron, hasta el momento, 220 camiones de tierra para la nivelación del terreno donde se ubicará la Estación Transformadora, cuyos cimientos comenzarán a construirse en los próximos días.



La Estación Transformadora 33 / 13,2 kV permitirá mejorar la provisión del servicio eléctrico a la localidad de Colonia Liebig, como así también abastecer la demanda energética de una importante y amplia zona agrícola y forestal.



Esta obra forma parte de los continuos y permanentes trabajos realizados por la DPEC para fortalecer y ampliar la red de distribución eléctrica en toda la provincia.







TRABAJOS PROGRAMADOS



Paralelamente con la construcción de la ET Colonia Liebig, y en la ejecución constante de los trabajos planificados para optimizar el servicio de suministro energético en toda la provincia, la distribuidora local ejecutará desde este jueves 20 y hasta el domingo 23 de julio, tareas de mantenimiento, de tensionar nueva subestación, armado y montaje de estructura, y de instalación de reconectores, en Goya, Esquina, Bella Vista y Capital.







EN GOYA



Este jueves, entre las 12 y las 13, la DPEC procederá a tensionar nueva subestación transformadora aérea (SETA) en Goya.



Con esta actividad beneficiará a los usuarios de los barrios Bicentenario, Santa Ana, Aeropuerto de Goya y zonas de influencia.







EN ESQUINA



En tanto que en Esquina, desde este jueves 20 y hasta el domingo 23 de julio, se continuará con las tareas de armado y montaje de estructuras de H° A° para el reemplazo de columnas caídas de líneas de media tensión (LMT).



Esta actividad se ejecutará en los siguientes horarios, entre los días mencionados, de 7 a 7.15, y de 14 a 14.15, tiempos necesarios para la entrada y posterior salida de la generación propia de Esquina.







EN BELLA VISTA



Por otra parte, continuando las tareas que comenzaron el miércoles 19, este jueves 20, de 13 a 17, se realizarán las tareas de instalación de Reconectores en los distribuidores de 13,2 KV (Ciudad 1, Ciudad 2, Ciudad 3 y Rural) en el Pórtico nuevo.







EN CAPITAL



En tanto que en Capital, beneficiando a los usuarios del barrio Esperanza y zonas aledañas, este jueves de 8 a 11, la DPEC ejecutará tareas de mantenimiento en líneas de media tensión (LMT).



Durante la ejecución de las tareas en Goya, Esquina, Bella Vista, y Capital, en los lugares y horarios mencionados, para garantizar la seguridad de los operarios, técnicos, usuarios y vecinos, se interrumpirá el suministro de energía. El abastecimiento se restablecerá inmediatamente después de culminados las respectivas obras.