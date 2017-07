Jorge Antonio Romero investigado por cobros indebidos en Yacyretá

Miércoles, 19 de julio de 2017

La Oficina Anticorrupción tiene en su poder una causa en la que se investiga la autoasignación de una indemnización por parte de quienes fueron consejeros de Yacyretá sobre el final del kirchnerismo.



El justicialista Jorge Romero, candidato a diputado nacional en estas PASO por “Juntos podemos más”, es uno de ellos.









Parecería un mal chiste el nombre de la alianza que comanda “Camau” Espínola, teniendo en cuenta que el primer precandidato de la lista Celeste y Blanca, Jorge Antonio Romero, es uno de quienes se autodesignó una indemnización de cuatro millones de pesos por tener que irse de la Entidad Binacional Yacyretá, con la llegada del gobierno de Cambiemos.







Es que justamente esta nueva denominación que reemplaza al kirchnerista Frente para la Victoria, en realidad para ocultarse como siempre lo han hecho, luego de abandonar el gobierno dejando incendiado el país, es el marco justo para mostrar que “siempre van a seguir pretendiendo beneficiarse”.







Pero ocurre que llegado el tiempo de que los hechos de corrupción del kirchnerismo están siendo investigados en todas áreas, Romero tiene ahora una causa que se encuentra en la Oficina Anticorrupción de la Nación.







El kirchnerista, era uno de los ex consejeros de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que cobró una suculenta indemnización en 2016, cuando cesó su cargo político y se renovaron las autoridades de la represa.







Pero como “ser incorregibles”, sigue siendo su mejor cualidad, esta situación que fue un escándalo, parece no haberle mellado la situación al actual vicepresidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ), quien ahora, lejos del importante salario que percibía por ser funcionario de la EBY, buscará el apoyo de los correntinos para volver al ruedo, después de que como representante en Yacyretá no defendió los intereses de la provincia.







Sin ir más lejos, hay que recordar que nunca se lo escuchó repudiar los dichos del entonces director de la entidad, Oscar Thomas, cuando este agravió al pueblo de Corrientes al señalar “si hay obras pendientes se debe a que los correntinos se dedicaron a dormir la siesta y ver pasar la historia sentados a la sombra de un árbol, tomando tereré y pescando mojarras”, rematando con un concepto tan irrespetuoso y ofensivo como lo demás: “No lloren, proyecten y trabajen para tener una mayor calidad de vida”. Dichos que fueron denunciados por el diputado nacional y actual candidato a gobernador de ECO+Cambiemos, Gustavo Valdés ante el INADI.







Defensor a ultranza del modelo kirchnerista y beneficiado por el mismo en este cargo durante el tiempo en que Néstor Kirchner y Cristina Fernández detentaron el poder en la Argentina, Romero irá ahora a las PASO como representante de la lista oficial del PJ, que hoy niega su pasado kirchnerista, buscando la posibilidad de contar con fueros parlamentarios.







Jorge Antonio integra la lista de los ex consejeros de la EBY que cobraron más de 4 millones de pesos, que se llevaron cada uno de los argentinos de la entidad binacional Yacyretá, nombrados por la administración política que dejó el poder a fines de 2015.







También fueron autobeneficiados Daniel Muguerza, Mirta Susana Monti y Raúl María Noceti, nombrados por el anterior director, Oscar Thomas, hombre muy allegado a Julio De Vido y al titular de la Legislatura de Misiones y ex gobernador, Carlos Rovira.







Por este escándalo se abrió una investigación y la causa fue elevada para su consideración a la Procuraduría General de Justicia y a la Oficina Anticorrupción, cuya titular es la exdiputada de PRO Laura Alonso.







Ahora resta conocerse en qué etapa se encuentra esta causa, que sin dudas generará un nuevo dolor de cabeza a la alianza kirchnerista de Juntos Podemos Más, que busca una recuperación en las PASO, tras su estrepitosa caída en las elecciones municipales del 4 de junio.