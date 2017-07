Sampaoli se reunió con cuatro jugadores del fútbol local

Miércoles, 19 de julio de 2017

El entrenador, junto a Sebastián Becacece, se juntó con cuatro futbolistas en el predio de Ezeiza. Además, la presencia de una de las piezas claves del equipo peligra para la doble fecha de Eliminatorias





Jorge Sampaoli se reunió en el predio de Ezeiza con cuatro jugadores del medio local. Javier Pinola, Nacho Fernández, Enzo Pérez y Gino Peruzzi fueron convocados por el entrenador y Sebastián Beccacece para hablar sobre el juego que pretende en el seleccionado argentino.



Al igual que lo hizo con algunos que militan en el fútbol de Europa, Sampaoli se encontró con los futbolistas de River y Boca para charlar y enseñarles videos acerca de los detalles conceptuales que se buscan.





Ante la frustrada posibilidad de contar con una Selección local, el flamante técnico de Argentina los citó como un seguimiento de rutina. Esto no quiere decir que dichos jugadores vayan a ser llamados para los encuentros antes Uruguay y Venezuela, que se disputarán el 31 de agosto y el 4 de septiembre respectivamente. Tampoco van a ser los únicos con los que se juntará del ambito local.



El próximo 31 de agosto, Sampaoli deberá afrontar la doble fecha de Eliminatorias, también será su debut oficial al mando del equipo nacional. Es por eso que desea estar más que preparado, ya que la clasificación al Mundial de Rusia no viene fácil.





Otro de los temas que preocupa a Sampaoli por estas horas es la posible baja de Ramiro Funes Mori para el encuentro ante los charrúas. El defensor del Everton de Inglaterra todavía no se recuperó de la lesión sufrida en los meniscos de su rodilla y no sería citado.



La Selección se ubica en el quinto puesto de la tabla con 22 unidades, por lo que hoy en día tendría que disputar el repechaje frente al campeón de Oceanía. Por encima de Argentina se encuentran Brasil (33), Colombia (24), Uruguay (23) y Chile (23).