Uruguay inicia la venta de marihuana para uso recreativo

Miércoles, 19 de julio de 2017

5 mil personas se registraron previamente en el organismo que regula el consumo de esa droga. La iniciativa habilita tres vías para acceder al cannabis: autocultivo, cultivo cooperativo y farmacias.



Dieciséis farmacias uruguayas venderán a partir de hoy marihuana de uso recreativo, a los consumidores locales que se registraron previamente en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), que suman casi 5.000 personas, de los cuales el 70% son hombres y el 30% restante mujeres, y el costo ascenderá a 6,5 dólares los cinco gramos.



Con la puesta en marcha de esta medida, Uruguay completará la reglamentación de la ley de producción, comercialización y distribución de marihuana que se aprobó en diciembre de 2013, y que habilita tres vías para acceder al cannabis: autocultivo en hogares; cultivo cooperativo en clubes y venta en farmacias.



Luego de tres años y medio el país se convertirá en la primera nación del mundo en regular de principio a fin la venta de marihuana para uso recreativo.



El Ircca anunció el último viernes que el proceso de venta de "cannabis psicoactivo de uso no médico en farmacias" comenzaría el miércoles 19 de julio.



Hasta el momento, son 16 las farmacias adheridas y el listado se dará a conocer hoy a través de la página web del Ircca.



En un principio, los usuarios podrán acceder a envases de 5 gramos aunque se prevé que en un futuro existan presentaciones de 10 gramos de las variedades Alfa I y Beta I con un contenido de Tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo de la planta, que ronda el 2 por ciento. Ambas vendrán envasadas en estado natural, disecadas, sin moler ni prensar.



Una vez que comience la venta, las personas registradas podrán acceder a 10 gramos semanales de flores de cannabis en farmacias sin necesidad de revelar ningún tipo de información personal, ya que utilizarán para ello su huella dactilar.









Será el sistema el que indique si la dispensación se encuentra autorizada, así como la cantidad de gramos permitida en esa operación.



Están en condiciones de registrarse como Adquirentes todas aquellas personas capaces y mayores de 18 años, con ciudadanía uruguaya legal o natural o con residencia permanente debidamente acreditada.



El Ircca informó que los datos de quienes se inscribieron en el registro se encuentran resguardados "bajo los más altos estándares de seguridad informática".



El organismo indicó que hasta el 10 de julio pasado, un total de 4.711 personas se registraron para acceder a marihuana recreativa de forma legal a través de farmacias, de los cuales el 60% reside en Montevideo, mientras que el 40% restante corresponde a los 18 departamentos (provincias) del país.



Además, el Ircca detalló que "el 70% de los inscritos son hombres y el 30% mujeres" y que la mayor proporción de personas registradas tiene entre 30 y 44 años, lo que representan 4 de cada 10 registrados.



Los mayores de 45 años son 3 de cada 10 inscritos, lo mismo que los consumidores de entre 18 y 29 años.



Según informó el diario El Observador, la cadena San Roque que iba a proveer 14 locales para vender en el interior, decidió bajarse del negocio luego de que no recibieran del gobierno "nada concreto" sobre cómo sería la logística para la venta, explicó el gerente general de la firma Martín Álvarez.









Como resultado, varias capitales departamentales se quedarán sin oferta de marihuana legal este miércoles, aunque se espera que en las próximas semanas se sumen otros puntos de venta, consigan medios de prensa uruguayos.



Una de las mayores dificultades para las farmacias del interior es la falta de información por parte del Ircca de cómo se distribuyen territorialmente las personas inscriptas como adquirentes.



El presidente de la Asociación de Farmacias del Interior (AFI), Fermín Arguiñarena, explicó que "no pueden invertir 1.000 dólares en un kilo de marihuana que después no saben si van a poder vender".



Sobre el inicio de la comercialización de marihuana para uso recreativo, el presidente de la junta Nacional de Drogas del país, Juan Andrés Roballo, advirtió que no supone "la instalación de una cadena de supermercados" sino "una política pública que tienen que ver con la salud".



Y destacó que de de ninguna manera "el Gobierno promueve el consumo, pero sí la adhesión al sistema de quien ha decidido libremente ser usuario y consumir cannabis".



"La comercialización se concreta luego de un trabajo profundo, serio y que da garantías a toda la población", advirtió Roballo.