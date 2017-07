“No me voy a cansar hasta meterlos presos a todos los correntinos K” Miércoles, 19 de julio de 2017 El Ministro de Hacienda de la Provincia salió al cruce de las expresiones de legisladores y referentes opositores quienes manifestaron sus críticas tras el acuerdo de la provincia con ANSES.

“Lean bien, no sean burros y no instalen cosas que no existen", dijo y agregó: “dan lástima”. “No me voy a cansar hasta meterlos a todos presos por el daño que nos hicieron”, disparó





“Siempre nos arreglamos con los recursos que tenemos y si no se hicieron inversiones fue porque Cristina y Camau trabaron recursos para Corrientes. Nos enrostraban a todos y nos maltrataban. Nos decían que el único que podía gestionar para Corrientes era Camau. Y nosotros lo único que queríamos era traer cosa para los correntinos”, sostuvo Enrique Vaz Torres.



El Ministro afirmó que “el único peligro es la remota posibilidad de que lleguen al Gobierno porque en dos minutos transfieren la caja”.



“El convenio está en todos los expedientes, la mala leche no se cura nunca, la desinformación se cura con información, pero cuando se tiene mala leche no” indicó.



“Martín Barrionuevo nos dejó sin presupuesto, la preocupación que tenía le explicábamos y aparecía con algo nuevo. Su intención era trancar, encontrar el pelo al huevo, la verdad que cansa, no hacen nada” opinó.



“Camau dice que va a mirar los números… él tiene que mirar los números de Colombi que le ganó 3 veces y ahora tiene que mirar los números contra Valdés” destacó.



“Lo que Camau consiguió no eran recursos, era amiguismo, obsecuencia, eso pasó en Perugorría también” indicó.



“Cuando tenga todas las pruebas lo voy a denunciar… no me voy a cansar hasta meter preso a todos los K correntinos”, sostuvo Vaz Torres.