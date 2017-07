Secuestró a su hija y se la llevó a Bolivia

Martes, 18 de julio de 2017

El 5 de junio fue el último día que Elizabeth Ávalos (26) vio a su hija de seis años Alum.

Ese mediodía, Jorge Gabriel Langone (40), la ex pareja de Ávalos y padre de la niña, la pasó a buscar por el colegio al que iba en Flores, y desde entonces, su madre no volvió a saber de ella.



Ni la familia de Langone ni sus amigos saben qué fue de su vida en este casi mes y medio, ya que evitó todo tipo de comunicación con ellos. Tampoco se puso en contacto con su ex pareja, y los procesos judiciales que inició Ávalos en el Juzgado Civil n° 76 de la Ciudad de Buenos Aires recién arrojaron resultados en las últimas horas: ordenaron un allanamiento en la casa de Langone, pero podría ser demasiado tarde.



Jorge Gabriel Langone, se hace llamar “Gito” o “Dalam”

Langone había sido visto en los últimos días en el pueblo jujeño de Tilcara junto a Alum, pero según confirmó la madre de la niña a Infobae, ayer cruzó desde Jujuy a Bolivia. El problema es que Langone nunca tendría que haber atravesado la frontera junto a su hija, ya que el permiso que presentó ante las autoridades estaba vencido.



Si bien esta no fue la primera vez que Langone desapareció con su hija, Ávalos contó a Infobae que el hombre nunca evitó el contacto durante tanto tiempo, y destacó que cada vez que sucedía algo así, ella recurría a la Justicia, aunque no tenía respuestas.



Además de esos conflictos, Ávalos y su ex pareja están en juicio porque Langone incumplió en varias oportunidades el régimen de visitas, y tampoco respetaba la cuota de alimentos.



Si tiene información sobre Alum, se puede comunicar al 15-3251-8780 / 15-3889-8978.