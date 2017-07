"El Pollo" Álvarez le declaró su amor a Mercedes Oviedo

Martes, 18 de julio de 2017

El conductor de "Combate" participó del segmento "Da para darse" de "Perros de la calle" y dijo que le gustaba la actriz. Mirá la respuesta de ella





Joaquín Pollo Álvarez (33) participó del segmento Da para darse, del ciclo radial Perros de la calle y le declaró su amor a la actriz Mercedes Oviedo (34), que no dudó en cortarle el rostro al aire: "Ya dije una vez que no, no se da por vencido".



"¿Con quién te gustaría que te ayudemos para un 'da para darse'?", le preguntó Andy Kusnetzoff a su invitado, que al principio se mostró dudoso: "Me voy a inmolar, cuando alguien me gusta lo digo por si llega. Ella tiene cero interés conmigo, soy su opuesto. Me gusta mucho, se viene un fracaso. Bonita, sencilla, la quiere todo el mundo, no gusta de mí. Vivió en San Bernardo y yo soy de Mar de Ajó. Es actriz y no le va a gustar el llamado".



El conductor de Combate, luego confirmó que hablaba de Mercedes Oviedo, a quien ya se le había tirado en otra oportunidad: "Un día a la salida de un restó fui con todo, esperé a que saliera y le dije 'me volvés loco' y se fue asustada, espantada".



Más tarde, la producción se contactó con la actriz, sin decirle aún de quien se trataba: "No, no sé quién es, pero no. Si ya dije una vez que no, es que no", sentenció ella.



Al saber que se trataba de El Pollo, agregó: "Él no se da por vencido, no sé cómo consiguió mi teléfono, me escribe, me agarró en un restaurante. Igual me siento muy halagada y te agradezco".



El ex de Ivana Nadal aclaró que sabía que no era el tipo de hombre que le gusta a la actriz de Fanny la fan, pero igualmente insistió: "Para mí sos la persona ideal para ponerse de novio, casarse. Que tengas una linda jornada de grabación, vos y yo algún día vamos a tener una oportunidad".



"Quizás algún día, pero no en este momento. Estoy conociendo a alguien", respondió Oviedo muy segura y explicó qué había pasado entre ellos: "Fue una seguidilla de mensajes desde el verano. Después lo del restaurante, que me asusté porque de repente vi a alguien que venía corriendo de atrás y a los dos o tres días me llaman para decirme que me había nombrado en una revista".



Aunque dijo sentirse halagada por las declaraciones del conductor, fue determinante: "Cuando ya decís una vez que no, sentís que no te están escuchando".