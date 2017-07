Elena Dzikovski contó detalles del accidente en el puente de Ruta 12 Lunes, 17 de julio de 2017 En el relato, la mujer que logró sobrevivir recordó cómo llegó a la orilla y el momento en el que dejó de escuchar la voz de su marido, Rogelio Schweig. "Me decía que teníamos que nadar y llegar a la orilla", remarcó.





En un audio difundido por el portal TN Goya, Elena Dzikovski contó detalles del momento en el que la camioneta cayó al agua del arroyo Guazú. "(Rogelio) me decía que teníamos que nadar y llegar a la orilla", sostuvo Elena al comenzar su relato.



La mujer indicó que en el momento del accidente ella no se asustó, "no quedé trancada y me saqué la campera y las zapatillas". "Vi unos palos y ahí pensé que había una barranca", fue cuado ella siente un "gemido de dolor y cuando veo, su cara estaba dentro del agua".



Vale recordar que tras más de cuatro días de intensa búsqueda, encontraron el cuerpo de Rogelio Schweig (47), quien desapareció en el arroyo Guazú cuando la camioneta en la que viajaba junto con su esposa Elena Dzikovski cayó a las profundas aguas del puente hundido en la Ruta Nacional Nº 12, en cercanías a la localidad de Esquina.



El hallazgo se produjo en el Guazú, a cuatro kilómetros aguas abajo del accidente próximo a la desembocadura del arroyo altura km 61 del río Corriente, por personal de la prefectura Naval de Esquina.