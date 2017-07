"Daría mi vida para que el kirchnerismo no vuelva" Lunes, 17 de julio de 2017 En una entrevista con Luis Majul, la diva dijo que volvería a votar a Mauricio Macri y aseguró: "Yo misma ejerzo la grieta, sin darme cuenta"



Después de la polémica desatada la semana pasada, Luis Majul finalmente entrevistó a Mirtha Legrand. La diva habló sobre la actualidad política y dijo que Cristina Kirchner "no debería ir presa", sino que "debería devolver todo lo que se llevó". Además, aseguró que daría su vida "para que el kirchnerismo no vuelva" y "para que La Cámpora no aparezca nunca más".



En una entrevista grabada después de la visita del periodista al programa de la diva, y emitida en La Cornisa, Mirtha dijo: "No creo que Cristina debería estar presa. Creo que deberían devolver todo lo que se llevaron. Es una mujer apasionada, aunque no la quiera o esté en contra de muchas de sus actitudes, tiene pasión por lo que hace".



"Pero realmente han hecho mucho daño al país. Daría mi vida para que el kirchnerismo no vuelva y para que La Cámpora no aparezca nunca más. Esto va a traer muchos disgustos, seguramente, pero quiero ser sincera con vos", confesó la diva.



Citó a Sergio Massa al afirmar que "gracias a la torpeza de este gobierno, Cristina ha vuelto a brillar" y confesó que quiere "que gane Cambiemos" en las próximas elecciones legislativas. Al ser consultada sobre el motivo por el cual "mucha gente vota a Cristina", respondió: "Porque hay una cosa que se llama fanatismo. A la gente no le importa que haya robado, no le importa nada. Si no, no contaría con tantos adeptos. Creen que este gobierno miente cuando la acusan y los jueces también. Ponen en tela de juicio a los jueces".



También se refirió a la grieta, y no dudó en admitir que la "ejerce", según sus propias palabras: "Yo misma la ejerzo por momentos, entonces me da rabia. Lo hago sin darme cuenta, instintivamente. Viene alguna persona que me habla muy bien del gobierno pasado, del kirchnerismo, entonces lo cuestiono y se pone ahí una situación violenta. Uno lo hace de pronto porque sí, porque la grieta existe".



Afirmó que nunca pasó un mal momento en la vía pública: "Nunca, te lo puedo asegurar. A veces me encuentro con alguien que me dice 'Mirtha, no estoy de acuerdo con vos pero te quiero igual'. A lo mejor piensan que yo me manejo con la verdad, yo no especulo, no saqué ventaja en el gobierno anterior ni en este. Jamás he sacado ventaja de ningún gobierno, nunca, nunca. He vivido todos los gobiernos, Luis: el peronismo, la democracia, la dictadura, el no gobierno, todo. Y siempre se han metido con mi programa en algún momento, nunca me han explicado por qué".



Se mostró optimista de cara al futuro y aseguró que "vamos a salir adelante". En ese sentido, en unas hipotéticas elecciones para presidente, dijo que volvería a votar a Mauricio Macri: "Por lo menos esta gente no roba, son honestos. Creo que vamos a salir, de verdad creo que nos dejaron un país muy maltrecho, destruido prácticamente. Pero qué curioso que los kirchneristas no lo admiten, qué notable. Y la vivan, y la quieren y la aman (a Cristina Kirchner). Hay para hacer un estudio sociológico".