Se despistó un avión privado y cerraron el aeropuerto Lunes, 17 de julio de 2017 Ocurrió poco después de las 5:30 de la mañana y no quedaron personas heridas. Los vuelos hacia esa terminal serán desviados al aeropuerto de Neuquén



El despiste de un avión privado a primeras horas de la mañana provocó el cierre provisorio del aeropuerto de Bariloche. Las nevadas pusieron en riesgo la normal circulación de las naves en la zona, por lo que las autoridades debieron tomar medidas de precaución.



Según informaron medios locales, el hecho se produjo poco después de las 5:30 de la mañana, cuando un avión privado que aterrizaba en el aeropuerto barilochense se despistó y sufrió roturas leves.



De acuerdo a los primeros informes, no se registraron personas heridas. Además, todavía no se definió si el accidente se produjo debido a la escasa visibilidad en la zona o a impericia del piloto.



A raíz del hecho, las autoridades aeroportuarias decidieron cerrar de manera provisoria el aeropuerto. Mientras tanto, la Junta de accidentes evaluará los daños en la nave y el estado de la pista para determinar la reapertura.



En principio, se informó que los vuelos procedentes del aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, serán desviados al aeropuerto de Neuquén.



En tanto, otras regiones de la Patagonia sufrieron percances similares. El aeropuerto de Chapelco, en San Martín de Los Andes, también fue cerrado debido al congelamiento de la pista.





La ola polar afectó a casi el 70 por ciento de la Argentina. La ciudad de San Carlos de Bariloche fue una de las más castigadas. El domingo por la madrugada registró unos -25,4º C, la temperatura más baja de su historia, mientras que la nevada y los fuertes vientos provocaron cortes de luz a 20.000 usuarios, el cierre del aeropuerto durante 36 horas y el corte de los principales accesos por ruta.



Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires tampoco pudo escaparle al frío. En la mañana de hoy, la temperatura bajó a los 1,6º C y se percibió una sensación térmica de -2º C. Se espera que el clima mejore a partir del miércoles por la tarde.