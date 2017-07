El extraordinario 2017 de Roger Federer

Lunes, 17 de julio de 2017

De sufrir una lesión que lo marginó por seis meses, la mayor ausencia de su carrera en el circuito, a lograr su octavo Wimbledon (19° Grand Slam). Un repaso del inolvidable año que atraviesa el suizo





El retorno del Rey. Así podría llamarse el regreso de Roger Federer al circuito, luego de un año en el que una lesión casi lo aleja por completo del tenis. Se consagró en Wimbledon ante Marin Cilic y volvió a demostrar por qué es una leyenda viviente del tenis. El suizo, es el primer tenista de la historia en lograr ocho All England, superando a Pete Sampras y William Renshaw con siete, y sumó el 19° Grand Slam de su carrera.



A un año de sufrir una lesión en su rodilla que lo marginó de las canchas por seis meses, padeciendo así la mayor ausencia en el circuito de su carrera, Roger Federer pisó fuerte en Wimbledon, pero venía de lograr el Abierto de Australia y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Previo al All England, también ganó en Halle, brindando una verdadera exhibición.



Tras perder en las semifinales de Wimbledon el año pasado, Roger Federer se tomó una pausa de seis meses para recuperar su rodilla lastimada. "No sabía cómo me iba a afectar la pausa, si iba a poder volver, pero volví. Y el regreso no pudo ser mejor, fue el regreso más increíble para mí. Superé todas mis expectativas", expresó Federer previo al debut en la actual edición que acaba de conquistar.



EL GRAN RETORNO DE ROGER FEDERER



Fue el 8 de julio de 2016 cuando Roger Federer comunicó que le pondría una pausa de seis meses a su carrera. Tras caer en las semifinales de Wimbledon ante el canadiense Milos Raonic, por 6-3, 6-7 (3), 4-6, 7-5 y 6-3, el suizo declaró: "Espero no haberme hecho daño". Esto fue por su gran desgaste físico.



El 26 de julio de 2016, Federer anunció su adiós en la temporada: "Tomé la difícil decisión de poner fin a mi temporada porque necesito más rehabilitación después de la operación de rodilla. Los doctores me aconsejaron que si, como pretendo, quiero seguir varios años más en el circuito sin lesiones, necesito darle a mi cuerpo y mi rodilla el descanso necesario".



El 19 de octubre de 2016 viajó a Mallorca y acompañó a Rafael Nadal en la inauguración de su academia de tenis. El español sufría un presente similar al del suizo con problemas físicos. "Hubo un tiempo en que nos veíamos cada domingo en una pista central para jugarnos un título, pero esos tiempos están un poco en el pasado para bien o para mal, depende de cómo se mire. Aunque espero que haya más en el futuro", reconoció, sin saber el gran año 2017 que llegaría.



El 2 de enero de 2017, Roger Federer disputó la Copa Hopman, un torneo amistoso de naciones que le permitió ponerse a prueba para la temporada que comenzaba. Fue triunfo por 6-3 y 6-4 sobre el británico Dan Evans. "Creo que fue mucho mejor de lo que pensaba. Fue muy emocionante", reconoció el suizo.



El 16 de enero de 2017 Roger disputó el primer encuentro oficial luego de la lesión. Venció al austríaco Jürgen Melzer por 7-5, 3-6, 6-2 y 6-2 en poco más de dos horas. "Aun si hubiera perdido habría estado bien, porque lo que importa es estar de vuelta en una cancha", reconoció el suizo, quien se consagró en el Abierto de Australia al vencer a Nadal por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3.



"Creo que no puedo compararlo con ningún otro salvo quizás con el Roland Garros de 2009. Esperé mucho por ese título en Francia, lo intenté, luché, lo volví a intentar y fallé. Al final lo conseguí y esto es una sensación similar", declaró Federer tras una final inolvidable que le permitió alcanzar su 18° Grand Slam de su carrera, el primero desde 2012.



El gran año de Federer continuó. Aunque sufrió la eliminación de la segunda ronda de Dubai, Roger volvió a vencer a Nadal en octavos de Indian Wells, torneo que logró tras derrotas en la definición a su compatriota Stan Wawrinka por 6-4 y 7-5. "Fue una semana de cuento de hadas", reconoció Federer, que pegó el salto al sexto puesto del ranking mundial.



No conforme con ello, el suizo volvió a levantar un trofeo en el siguiente masters 1000 de Miami, nuevamente frente al español Nadal, quien se rindió a sus pies y declaró: "Es uno de los mejores regresos de la historia". Roger Federer alcanzó su tercer título, pero aún había más.



Reapareció en Stuttgart con una derrota ante el alemán Tommy Haas (2-6, 7-6 (8) y 6-4 ) y, una semana después, el suizo exhibió una de sus mejores versiones en la final de Halle. Fue triunfo ante la joven promesa alemana Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en 52 minutos. "Me salió todo", resumió Federer, logrando el noveno título en el torneo alemán.



El retorno del Rey se confirmó con un contundente triunfo ante Marin Cilic por 6-3, 6-1 y 6-4.