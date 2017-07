Boca inicia su pretemporada con una sola cara nueva

Lunes, 17 de julio de 2017

Guilermo Barros Schelotto está a la espera de más refuerzos para afrontar un semestre en el que disputará torneo local y Copa Argentina





Tras unas merecidas vacaciones luego de consagrarse campeón del torneo local, Boca vuelve a los entrenamientos con solo un refuerzo y a la espera de concretar la llegada de más caras nuevas para un equipo que apuesta a seguir en la senda de los éxitos.



Al mando de Guillermo Barros Schelotto, el equipo iniciará su pretemporada este lunes por la mañana en el complejo Pedro Pompilio. El miércoles, viajará a Ciudad del Este, Paraguay, donde se quedará hasta el 29 de julio. Allí, realizará la parte más fuerte de la preparación de cara a un semestre en el que afrontará dos torneos: campeonato local y Copa Argentina.



El único jugador nuevo que comenzará la pretemporada será Paolo Goltz. El defensor, proveniente del América de México, fue adquirido por dos millones de dólares y ya firmó su contrato con el club.





También está prácticamente cerrada la llegada del mediocampista Cristian Espinoza, quien será cedido a préstamo por un año por el Villarreal de España. El acuerdo entre los clubes está hecho, solo resta que el futbolista llegue a la Argentina y firme su vínculo con Boca.



Otro de los refuerzos del conjunto "Xeneize" sería el colombiano Edwin Cardona, quien dejó el Monterrey de México y en las próximas horas llegará al país para negociar e intentar llegar a un acuerdo con el club de la ribera.





La ausencia más notable en el regreso al trabajo será la de Ricardo Centurión. El préstamo del atacante venció el 30 de junio pasado y el San Pablo de Brasil -dueño del pase del jugador- no aceptó las ofertas que Boca hizo por una nueva cesión. Aunque las negociaciones no están cerradas, en el medio apareció una oferta de Racing que hace que la vuelta de Ricky al "Xeneize" sea cada vez más difícil.





Otro que no estará será Jonathan Silva, cuyo préstamo también se venció y quien será tenido en cuenta en su regreso al Sporting de Lisboa. Tampoco serán de la partida Rodrigo Bentancur (vendido a la Juventus de Italia) y Fernando Tobio (regresó a Palmeiras de Brasil).



A la espera de que más refuerzos se sumen en Paraguay, Barros Schelotto tiene programados un serie de amistosos. "El Xeneize" jugará el 29 de julio en la provincia de Chaco ante un rival a definir, el 2 de agosto ante Villarreal de España en la Bombonera, el 5 en el estadio Único frente a Gimnasia de La Plata; el 8 en Salta ante Vélez y el 12 contra Talleres en Córdoba.



Guillermo y Gustavo esperan más refuerzos

El primer compromiso oficial de la temporada será el lunes 14 de agosto por la Copa Argentina. Boca enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en la provincia de Formosa por los 32avos. de final del certamen federal.