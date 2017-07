Valdés aseguró que la clave de ECO está en el equipo y la experiencia de gobierno

Lunes, 17 de julio de 2017

El frente verde apuntala y delinea el trabajo que deberá llevar adelante la militancia del interior. El actual diputado nacional puso énfasis en la labor que deberán realizar los correntinos en la Cámara baja.





Tras develarse el enigma del candidato a gobernador, Gustavo Valdés, ungido por los aliados que conforman el frente Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos, aseguró que la clave del esquema que le toca encabezar hoy es el equipo conformado y la experiencia de gobierno que han logrado. Asimismo, destacó que todos los integrantes son importantes, que los personalismos no son nada, si se los compara con el conjunto.

De esta manera, el flamante candidato de frente gobernante comenzó su carrera hacia el Sillón de Ferré que tendrá como meta el 8 de octubre próximo. En el medio pasarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), las cuales serán un segundo round para la pelea con el frente kirchnerista, que está 1 a 0 abajo, tras su traspié en los comicios municipales de la Capital.

Valdés dejó en claro que su candidatura llega a partir del consenso de todos los integrantes del ECO + Cambiemos y que trabajará con todos para seguir trayendo desarrollo y crecimiento a Corrientes.

“Tenemos un gran equipo de trabajo, esa es la clave del éxito. Cada uno de los actores que conforman ECO + Cambiemos fueron y son fundamentales para los logros que se alcanzaron en Corrientes en los momentos adversos. Es un equipo con rotación. Hoy me toca ser el candidato a gobernador, pero antes estuve como ministro de Gobierno y después me tocó ir a Buenos Aires a defender los intereses de nuestra provincia”, expresó Valdés repitiendo de alguna manera lo que dijo el viernes pasado en el Salón Lapacho del Club San Martín, donde Ricardo Colombi lo presentó como el candidato a sucederlo.

Valdés actualmente es diputado nacional, pero con una vasta trayectoria en la política local. Es afiliado de la Unión Cívica Radical desde los 14 años y militó activamente para la elecciones de 1983, cuando Raúl Alfonsin fue elegido presidente de la Nación. De allí no dejó de participar en política. Hizo política estudiantil, universitaria y en la juventud de su partido. Luego entró a jugar en las ligas mayores y fue elegido concejal de la Capital en 2005, cuando Carlos Vignolo ganó la Intendencia de capital. En 2009 fue designado ministro de Gobierno hasta el 2013, cuando fue votado para legislador de la Cámara baja nacional.

“Veo el trabajo ECO como el que se implementa en una empresa privada. Donde existe una suerte de mesa directiva, con un presidente que le da su impronta y lo lleva al éxito. Pero que después le llega el turno a otro presidente y ese se nutre de la experiencia y aciertos del anterior. Uno consulta con todos los actores para que la empresa siga prosperando.

Sin dudas, Ricardo Colombi es un hombre muy valioso y desde el lugar que le toque ocupar, hará un aporte sustancial cuando la gente me elija gobernador, porque nosotros dejamos de lado los personalismos para trabajar por mejorar la calidad de vida del millón de correntinos”, dijo ayer en una entrevista realizada en Canal 13.

“En la UCR hemos aprendido a convivir con nuestras diferencias. Y ECO es justamente la conjunción de un montón de partidos políticos que comulgan, primero poniendo los intereses de los correntinos. Y desde el primer día estamos dando la batalla que tenemos que dar, que es por el futuro de los correntinos”, dijo.

Con el candidato en la calle, ECO + Cambiemos comenzó el trabajo electoral en el territorio, donde la gravitación del espacio verde tiene un predicamento pocas veces visto. Cada uno de los jefes territoriales buscará fortalecer la figura de Valdés en su rodeo, con el fin de explotar al máximo la figura de este dirigente capitalino que se destaca por el manejo del discurso que tiene y por el contenido político que pone a consideración del electorado, en una campaña a la que faltaba el dogmatismo que solo tienen los hombres y mujeres, que se preocuparon en la formación de los cuadros políticos. Para el candidato de ECO + Cambiemos, la importancia del proyecto que se lleva adelante desde 2009 es la clave para lograr el respaldo de la gente, en detrimento de quienes bregaron para que a Corrientes le vaya mal y hacerse del poder a partir de la zozobra que generan las crisis.

En ese esquema se encuadra el candidato del kirchnerismo que hoy busca lavarse la marca indeleble que haber sido el emisario de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Corrientes.