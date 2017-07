Los tres desafíos del semestre que puede marcar el final del ciclo de Gallardo

Lunes, 17 de julio de 2017

"El Millonario" inicia su pretemporada en Ezeiza. Cuáles son las altas, las bajas y los próximos objetivos del plantel del "Muñeco"







River comienza la pretemporada del que podría ser el último semestre de Marcelo Gallardo como entrenador del equipo. A fin de año se vence el contrato del "Muñeco" y no hay certezas de que vaya a continuar, por lo que los hinchas se ilusionan con un broche de oro para el cierre de uno de los ciclos más exitosos de la historia del club.



Desde las 9, el plantel volverá a los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Será una práctica a puertas cerradas y la primera de las dos que realizará en suelo nacional, antes de viajar el miércoles a Orlando, Estados Unidos, un destino que ya se convirtió en un clásico de las pretemporadas del "Millonario". En el país del norte, el equipo realizará la parte más fuerte de la preparación y disputará una serie de amistosos.



Será un semestre con muchos desafíos para River, que afrontará tres torneos: Copa Libertadores, campeonato local y Copa Argentina. El conjunto de Núñez tendrá una agenda apretada, pero el DT confía en la jerarquía de sus jugadores para encarar todos los objetivos con el mismo valor.



En el inicio de la pretemporada, Gallardo contará son sus cuatro refuerzos: Germán Lux, Enzo Pérez, Javier Pinola e Ignacio Scocco. Los dos últimos ya debutaron con la camiseta del "Millonario" en el duelo ante Guaraní de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Continúan, además, las negociaciones para contratar al mediocampista uruguayo Nicolás de la Cruz y está prácticamente caído el regreso de Leonel Vangioni.





En cuanto a las bajas en el plantel, la más sensible será la del delantero Sebastián Driussi, vendido al Zenit de Rusia por 15 millones de euros. Tampoco estará el uruguayo Iván Alonso, quien rescindió su contrato de común acuerdo con el club. Rodrigo Mora, por su parte, no viajará a Orlando ya que continúa con la recuperación de la operación en su cadera y no podrá jugar en lo que resta del año.



Otros que podrían irse del club serían Joaquín Arzura, Nicolás Domingo y Arturo Mina, aunque ninguno tiene destino cierto aún. Leandro Vega, en tanto, fue cedido a préstamo a San Martín de San Juan, Augusto Solari se incorporará a Racing y Federico Andrada irá a Vélez.



Dos jugadores serán evaluados por el entrenador durante la pretemporada: Alexander Barboza (vuelve del préstamo en Defensa y Justicia) y Nicolás Bertolo (había sido cedido a Banfield). Los dos deberán ganarse su lugar en el plantel.



River volverá de Estados Unidos el 1° de agosto. El primer partido oficial para los de Gallardo será el martes 8 de agosto en el estadio Monumental, ante Guaraní de Paraguay, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores (la ida fue triunfo por 2-0 para el conjunto de Núñez). Luego, el 15, se medirá ante Atlas en la provincia de Salta por los 32avos. de final de la Copa Argentina.