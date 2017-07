Denuncian pagos millonarios para centros de rehabilitación que no se hicieron Lunes, 17 de julio de 2017 El programa PPT mostró presuntos negociados entre el Ministerio de Planificación, Sedronar y universidades



Uno de los principales informes de la segunda emisión de Periodismo Para Todos, el ciclo que conduce Jorge Lanata, estuvo dedicado a denunciar supuestos negociados ocurridos durante el gobierno kirchnerista entre el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) y distintos organismos municipales o universidades.



De acuerdo con la investigación, de un total de 77 centros de atención para adictos proyectados en un convenio firmado entre el Ministerio que manejaba Julio De Vido y la Secretaría al mando del cura Juan Carlos Molina, hubo 17 casos en los que, a pesar de que se realizaron las transferencias, las obras nunca se concretaron.



La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), por ejemplo, recibió 9 millones de pesos, pero el centro para el que estaba destinado esa suma hoy no existe. A través de un comunicado, el gobierno que conduce Domingo Peppo indicó que "desliga su responsabilidad sobre el estado del proyecto".



Algo similar ocurrió en otros 16 distritos. En el caso del partido bonaerense de Lanús, el club homónimo era el encargado de ejecutar la obra. Según PPT, la entidad cobró 5 millones de un total de 9 en concepto de adelanto, pero el centro nunca se materializó.



En Mar del Plata, el municipio recibió en 2015 7.5 millones sobre un total de 13. En Río Gallegos, la Universidad de la Patagonia Austral cobró, a través de un convenio con el Sedronar, 7 millones de pesos de un monto de 18. En ninguno de los dos casos se iniciaron las tareas para la construcción de los centros.



Por otra parte, en Avellaneda sí se realizó el centro de atención para adictos. Sin embargo, hubo un problema: se lo construyó en una zona especialmente afectada por la inseguridad, por lo que tuvo que permanecer inactivo durante un tiempo y reabrió hace apenas dos semanas.



El informe indicó que 25 centros se concretaron, 17 no se materializaron a pesar de que se transfirieron los adelantos, 5 fueron anulados y 30 están próximos a inaugurarse.