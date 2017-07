Once guardaparques y una periodista fueron secuestrados Sábado, 15 de julio de 2017 El ejército y las fuerzas de seguridad trabajan por la libertad de los retenidos. El ataque estuvo a cargo de los Mai-Mai Simba, un grupo étnico de autodefensas "Once guardaparques y una periodista estadounidense que trabajan para la Reserva de fauna de Okapis (RFO) fueron secuestrados el viernes por los Mai-Mai Simba", declaró a la AFP el administrador del territorio de Mambasa, en la provincia de Ituri, Alfred Bongwalanga.



"Once de nuestros guardaparques de la RFO y una periodista estadounidense están desaparecidos, pero dos británicos y otros cinco guardias consiguieron escapar durante un ataque de los Mai-Mai Simba", declaró un responsable del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN), que pidió el anonimato.



Por su parte, el vicegobernador de Ituri, Pacifique Keta, dijo a la AFP que habían avisado al ejército y a todos los servicios pertinentes para encontrar a los secuestrados.



Los Mai-Mai son grupos "de autodefensa" constituidos, principalmente, en función de criterios étnicos. Durante la segunda guerra del Congo (1998-2003) numerosos de esos grupos fueron armados por el poder para combatir a los invasores ugandeses o ruandeses. Algunos nunca fueron desarmados.