Un enorme socavón se "tragó" dos casas en Florida

Sábado, 15 de julio de 2017

Varias familias fueron sorprendidas por la aparición de un hueco que alcanzó los 60 metros de diámetro "en cuestión de minutos".



Un gran socavón de unos 60 metros de diámetro se tragó este viernes dos casas en Land O'Lakes, en el oeste de Florida, y sigue creciendo de tamaño, por lo que hubo que evacuar 11 viviendas cercanas, informaron las autoridades.



El hundimiento del suelo no ocasionó muertos ni heridos, aunque dos mascotas debieron ser rescatadas por el Departamento de Bomberos, señaló en rueda de prensa Kevin Guthrie, administrador auxiliar del condado de Pasco para la seguridad pública. La separación entre las viviendas permitió que solo dos casas sufran daños por el agujero, pero todo el vecindario permanece en alerta.



El funcionario agregó que por el momento el socavón no representa amenazas para la vida de personas. Guthrie señaló que en la zona ya se había presentado otro socavón y que están a las espera de dos geólogos del estado para analizar la situación.



Restos de una vivienda parcialmente destruida por el desastre (AP)

Según el administrador, once hogares fueron evacuados "voluntariamente" y las familias que viven allí no podrán regresar hasta que las autoridades lo permitan.



"Estamos pidiendo a todos que se mantengan alejados de la calle y lejos de esta zona", indicó.



Shawn Whited, jefe de bomberos en Pasco, informó en conferencia de prensa que los socorristas recibieron una llamada alrededor de las 7:30 de la mañana después de que una persona notó una depresión que se había formado bajo una lancha estacionada fuera de una casa. Detalló que cuestión de minutos "todo el hueco se abrió".



"Más tarde, esa casa entró en el socavón y, aproximadamente una hora más tarde, una segunda casa entró también", precisó.



Los canales de televisión que acudieron al lugar pudieron grabar con sus cámaras el momento en que el socavón, cuyas causas no se han determinado todavía, engullía una de las casas.



Documentos condales de la propiedad muestran que antes había un hoyo donde estaba la primera casa tragada el viernes, y que fue "estabilizado" en 2012. La casa se vendió la última vez en 2015, según los reportes.



Los socavones se estabilizan perforando el piso e inyectando concreto.