Juventus rechazó una millonaria oferta por Higuaín Sábado, 15 de julio de 2017 Según consignan los medios italianos, Chelsea propuso pagar 100 millones de euros por el pase del Pipa, pero la Vecchia Signora no está dispuesta a dejar ir a su goleador.

Juventus rechazó una oferta de 100 millones de euros por el delantero argentino Gonzalo Higuaín, según informaron medios italianos, como el diario Tuttosport y el sitio Calciomercato, que le habría hecho Chelsea de Inglaterra.



Higuaín, goleador de la Juventus la última Liga con 24 goles y uno de las figuras que tuvo el equipo de Turín en una temporada en la que ganó el scudetto, la Copa Italia y fue finalista de la Champions League (marcó 32 goles en 55 partidos), llegó por 90 millones procedente del Napoles. A pesar de su precio, en Juventus quieren seguir contando con el ex de River.



Chelsea, conjunto inglés conducido por Antonio Conte, ofreció esa suma millonaria a la Juve de Italia, después de no poder fichar a Romelu Lukaku, que jugará en el Manchester United la próxima temporada, justificó Tuttosport en su informe.



El Pipita Higuaín, igual que el cordobés Paulo Dybala, su compañero de la Selección Argentina y de Juventus, se encuentran todavía de vacaciones, aunque pronto se incorporarán a la pretemporada.