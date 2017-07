Regatas intentará prolongar el cierre de la final

Sábado, 15 de julio de 2017

El quinto punto de la llave por el título de disputará desde las 21 en Capital Federal. En el caso de ganar San Lorenzo conseguirá el bicampeonato, en tanto que si vence el Fantasma descontará 2-3 y forzará un sexto partido en Corrientes.



La serie final de la Liga Nacional de Básquetbol 2016 - 17 regresa a Boedo donde esta noche San Lorenzo buscará la consagración que le permita retener la corona, mientras que Regatas Corrientes buscará un triunfo que le posibilite prolongar la definición.

La serie, programada al mejor de siete partidos, después de cuatro cotejos (dos en Boedo y dos en Corrientes) está 3 a 1 a favor del actual campeón.

El encuentro de esta noche dará inicio a las 21.00 en el Polideportivo Roberto Pando.

“Para ser competitivos tenemos que estar completos”, afirmó Gabriel Piccato, entrenador de Regatas. “El desafío pasa por superarnos a nosotros mismos con el plantel que esté disponible” agregó.

Queda claro que para jugarle de igual a igual a San Lorenzo, el Fantasma necesita de todo su personal, algo que no pasará por la lesión (fascitis plantar) que arrastra Paolo Quinteros y que le impidió estar en 3 de las 4 finales. El escolta entrerriano hará el intento para jugar al menos algunos minutos, todo dependerá del dolor en su pie derecho.

Frente a esta circunstancia, deberá crecer Donald Sims, mientras que Santiago Vidal y Juan Pablo Arengo deberán aportar el sacrificio defensivo, el traslado seguro y, de ser posible, también sumar puntos.

En los dos encuentros disputados en Boedo, en el inicio de la serie y donde Regatas no contó con Sims ni Quinteros, no hubo equivalencias, ganando el local por 26 y 27 puntos de ventaja. La defensa de San Lorenzo y su efectividad en los lanzamientos de tres puntos fueron claves en las amplias victorias.

El plantel de Regatas sabe que deberá hacer un partido perfecto si pretende aumentar sus opciones de triunfo. El cuarto inicial es considerado determinante en las aspiraciones del equipo correntino. Mantener la paridad en el marcador para evitar correr desde atrás que provoca un mayor desgaste físico puede fortalecer mentalmente a los jugadores.

“Nosotros tomamos nota de las diferentes circunstancias del juego. Vamos a trabajar para poder superarlas y conseguir el triunfo”, afirmó Piccato.

San Lorenzo sabe que tiene una gran posibilidad. Frente a su gente intentará ratificar todo lo bueno que viene realizando en la serie y que la domina claramente. El equipo de Julio Lamas mostró muchos argumentos, pero construye los partidos de atrás hacia adelante. La fuerte defensa es vital en el funcionamiento colectivo porque desde allí nacen los letales contragolpes y las ofensivas con pocos segundos de posesión del balón.

Todo el escenario está armado para que el local logre el bicampeonato. Regatas llega de punto y esta noche intentará prolongar la definición.