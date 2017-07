Sustrajeron siete motocicletas en un lapso de sólo 36 horas

Viernes, 14 de julio de 2017

Cuatro de los vehículos estaban estacionados en la vía pública. Los restantes adentro de viviendas.

Uno de los rodados está valuado en alrededor de 85 mil pesos y es propiedad de un efectivo de Gendarmería. Una mujer policía también se vio afectada en uno de los robos.



Al me­nos sie­te mo­to­ci­cle­tas fue­ron sus­tra­í­das en las úl­ti­mas 36 ho­ras en dis­tin­tos ba­rrios de la ciu­dad de Co­rrien­tes. Cua­tro de ellos es­ta­ban es­ta­cio­na­dos en la vía pú­bli­ca y los res­tan­tes aden­tro de las vi­vien­das de sus pro­pie­ta­rios.



De los ve­hí­cu­los, uno so­bre­sa­le so­bre el res­to por su mo­de­lo y cos­to eco­nó­mi­co. Se tra­ta de una lla­ma­ti­va mo­to­cross que re­pre­sen­ta un va­lor es­ti­ma­do de 85 mil pe­sos.

Es­ta mo­to, una Ya­ma­ha XTZ 250, cu­yo due­ño es un efec­ti­vo de Gen­dar­me­ría Na­cio­nal Ar­gen­ti­na, de­sa­pa­re­ció el miér­co­les a la tar­de de la ve­re­da de una fir­ma co­mer­cial, cer­ca­na a la es­qui­na de Ave­ni­da Cha­ca­bu­co y Al­mi­ran­te Brown. El due­ño nun­ca ad­vir­tió la pre­sen­cia de la­dro­nes, quie­nes es­ca­pa­ron en un bre­ve lap­so que el dam­ni­fi­ca­do no tu­vo a la vis­ta su ve­hí­cu­lo, al cual ha­bría ase­gu­ra­do con una ca­de­na.

Una Hon­da Wa­ve pro­pie­dad de una mu­jer, que tra­ba­ja en una fuer­za de se­gu­ri­dad, fue sus­tra­í­da de la pla­ya de es­ta­cio­na­mien­to de la Es­cue­la Ho­gar, en Ave­ni­da Pe­dro Fe­rré al 2.700, mien­tras ella par­ti­ci­pa­ba de una jor­na­da de ca­pa­ci­ta­ción.

De una ca­sa de ca­lle Alem al 600, del ba­rrio Ba­ña­do Nor­te, se pro­du­jo el hur­to de una Gi­le­ra Smash 110, se­gún da­tos ex­tra­o­fi­cia­les.

Por otra par­te en el ba­rrio San­ta Te­re­si­ta, pre­ci­sa­men­te de La­va­lle al 3.500, un em­ple­a­do de co­mer­cio in­di­có que ha­bía lle­ga­do el miér­co­les a la no­che pa­ra ha­cer un pe­que­ño trá­mi­te en una vi­vien­da, a la que in­gre­só ape­nas por es­pa­cio de cin­co mi­nu­tos.

Al re­gre­sar a la ve­re­da a bus­car una Mo­to­mel 110, con la cual ha­bía lle­ga­do, ya no la en­con­tró y en­ton­ces de­ci­dió acu­dir a la Po­li­cía pa­ra ha­cer la de­nun­cia co­rres­pon­dien­te.

De la plan­ta ba­ja de un mo­no­block si­tua­do fren­te a ca­lle Ra­fa­e­la, en­tre 2 de Abril y El Ma­es­tro del ba­rrio Is­las Mal­vi­nas, ro­ba­ron una Za­ne­lla ZB 110 pro­pie­dad de un hom­bre que la es­ta­cio­nó el miér­co­les a la no­che y ayer a la ma­ña­na su­po de su fal­tan­te, cuan­do sa­lió en pro­cu­ra de di­ri­gir­se al cen­tro.

Mien­tras que a la sies­ta sus­tra­je­ron dos mo­to­ci­cle­tas tam­bién 110. Una del in­te­rior de una vi­vien­da del ba­rrio Vi­lla Ra­quel y otra de una ca­sa de Las Mar­ga­ri­tas al 600 del ba­rrio Nue­va Va­len­cia, más co­no­ci­do co­mo ex Mo­li­na Pun­ta.

To­dos los ca­sos fue­ron de­nun­cia­dos an­te la fuer­za de se­gu­ri­dad, con la es­pe­ran­za de que pu­die­ran ser en­con­tra­dos en al­gún pro­ce­di­mien­to de ru­ti­na o bien en una in­ves­ti­ga­ción, que lle­va­ra a des­cu­brir a los la­dro­nes.



Secuestraron camioneta ligada a presunta estafa



Una ca­mio­ne­ta Re­nault Kan­goo fue se­cues­tra­da ayer, en la ca­pi­tal de Co­rrien­tes, al es­tar re­la­cio­na­da a un pre­sun­to de­li­to de es­ta­fa, de­nun­cia­do en la pro­vin­cia de La Rio­ja.



QUEDÓ A RESGUARDO EN UNA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA.

El ve­hí­cu­lo es­ta­ba de­lan­te de un lo­cal co­mer­cial, ubi­ca­do en Ave­ni­da In­de­pen­den­cia a la al­tu­ra del 4.500, cu­yos pro­pie­ta­rios men­cio­na­ron an­te la fuer­za de se­gu­ri­dad ha­ber­lo ad­qui­ri­do de bue­na fe, des­co­no­cien­do cual­quier si­tua­ción de­lic­ti­va.

Efec­ti­vos del Gru­po de In­ter­ven­ción Rá­pi­da (GIR) die­ron con el ro­da­do es­ta­cio­na­do, de­lan­te del ne­go­cio pro­pie­dad de per­so­nas de na­cio­na­li­dad ex­tran­je­ra.

La Jus­ti­cia de la pro­vin­cia de Cu­yo li­bró ha­ce al­gu­nos me­ses, una so­li­ci­tud de lo­ca­li­za­ción y se­cues­tro del au­to­mo­tor, por es­tar men­cio­na­do en una cau­sa en trá­mi­te.

An­te el pe­di­do vi­gen­te re­a­li­za­ron la in­cau­ta­ción del ro­da­do pa­ra tras­la­dar­lo a la co­mi­sa­ría De­ci­mo­sex­ta y es­pe­rar la re­so­lu­ción de las au­to­ri­da­des ju­di­cia­les.

Las per­so­nas que ac­tual­men­te usa­ban el ro­da­do in­di­ca­ron des­co­no­cer esa tra­ma. Com­pra­ron con­ven­ci­dos de que no ha­bí­an im­pe­di­men­tos le­ga­les.