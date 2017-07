Se frustró el regreso de Vangioni a River Viernes, 14 de julio de 2017 El defensor del Milan no volverá al país por falta de acuerdo económico y podría continuar su carrera en Europa o México. El defensor Leonel Vangioni, postergado en Milan de Italia, no regresará a River por falta de acuerdo económico y podría continuar su carrera en Europa (Francia o Italia) o en el Monterrey de México, que irrumpió en la puja por el jugador.



Desde el primer momento la dirigencia del club de Núñez se mostró inflexible respecto de la salida de Vangioni a préstamo, luego de que se marchara al Viejo Continente en enero de 2016 con su contrato vencido, sin dejarle rédito económico a la entidad millonaria, y sólo aclaró que lo pretendía gratis.



A la institución italiana tampoco le hacía mucha gracia cancelar un vínculo de tres años, aún con toda la cuestión económica que esto implica para el jugador, que intentó todo lo posible pero el deseo no alcanzó.



En las últimas horas, Vangioni recibió un sondeo de los Rayados de Monterrey, que es dirigido por el argentino Antonio Mohamed y tiene otros seis compatriotas en su plantel (Juan Pablo Carrizo, José Basanta, Nicolás Sánchez, Jonatan Cristaldo, Neri Cardozo y Rogelio Funes Mori).



En River, Vangioni jugó 131 partidos oficiales, marcó cinco goles y festejó seis títulos, entre ellos, la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015.