Cruzeiro rechazó la primera oferta de Boca por Wanchope

Viernes, 14 de julio de 2017

La institución xeneize había realizado un primer ofrecimiento que implicaba el pago de la deuda que el club brasileño mantiene con Huracán junto a la cesión del 50% de la ficha de Nicolás Colazo y el préstamo de Alexis Messidoro.

Boca se consagró campeón del Torneo de Primera División cuando aún le restaban jugar las dos fechas finales y, además, también se quedó con el goleador del certamen, a raíz de los 21 goles que convirtió Darío Benedetto.



Sin embargo, el presidente de la institución, Daniel Angelici, está decidido a romper el mercado. Por ese motivo, anda tras los pasos del actual delantero del Cruzeiro, Wanchope Ábila, para sumar un refuerzo de jerarquía que acompañe en el ataque al máximo anotador del torneo.



La oferta inicial que hizo Boca consistía en hacerse cargo de la deuda que los brasileños mantienen con Huracán por un monto cercano al millón y medio de dólares, junto con la cesión del 50% de la ficha de Nicolás Colazo y el préstamo de Alexis Messidoro.



Pero desde Belo Horizonte la respuesta fue tajante: en esos términos, no hay acuerdo. Aunque no dieron por finalizadas las negociaciones y dejaron entrever que estarían dispuestos a llegar a un trato. ¿Las alternativas que se filtraron en Brasil? Pablo Pérez y el juvenil Marcelo Chelo Torres. Ahora, la pelota la tienen los directivos de Boca, aunque es difícil suponer que Daniel Angelici permitiría la salida del mediocampista ex Newell’s.



Por otro lado, Edwin Cardona se entrena con el Sub 20 de Monterrey y aguarda por la resolución de las negociaciones entre los clubes, que podrían celebrar un acuerdo mediante un préstamo con opción de compra.