"Todas las empresas en donde hay grupos de izquierda terminan cerradas"

Viernes, 14 de julio de 2017

La ministra de Seguridad habló sobre la toma de la fábrica en Vicente López y los incidentes del jueves por la mañana. Consideró que "diputados de izquierda fueron a subir la tensión" y afirmó que el accionar policial busca "dar previsibilidad".



"Cuando un juez te dicta una orden de desalojo, hay que cumplirla", resumió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al defender el operativo de la Policía Bonaerense y la Gendarmería el jueves por la mañana en la fábrica de PepsiCo de Vicente López.



En ese sentido, aseguró que durante el gobierno anterior, "se daban órdenes de desalojo y no las cumplían ni en fábricas tomadas, ni en sindicatos amigos de ellos. La ley había perdido sentido en la Argentina".



Además, la funcionaria puso en duda la legitimidad de los protagonistas de los incidentes en los alrededores de Pepsico: "El éxito de la Argentina es que todos cumplamos la ley. Si tenés gente adentro de una empresa, que ni siquiera pertenecen a ella, obligan a una acción policial".



La titular de la cartera de Seguridad se mostró firme frente al protocolo aplicado por las fuerzas: "Tomamos la decisión de un camino de un apego a la ley para ser un país más previsible, y tengo que actuar en consecuencia. Si todo es un desorden, se hacen tomas de tierras y empresas y no pasa nada, la Argentina nunca va a crecer. Por eso es muy importante la previsibilidad".



Por otro lado, Bullrich resaltó el violento accionar de algunos de los manifestantes desde los techos de la fábrica y criticó a los diputados de izquierda que estuvieron presentes durante los incidentes: "Tiraban con todo a la policía, ¿qué nivel de diálogo puede haber con esa gente? Y había dirigentes y diputados nacionales que tienen que tener cierta responsabilidad, no pueden ir a subir la tensión. Si ellos tienen esa idea, lo único que hacen es generar un clima que no ayuda".



Durante una entrevista en Animales Sueltos, la ministra de Seguridad también denunció una presunta metodología de "las comisiones internas manejadas por grupos del Frente de Izquierda". Bullrich afirmó que "estos grupos lo único que hacen es cerrar empresas y en vez de ayudar a los trabajadores, los matan".



En ese sentido, consideró que "en cada lugar donde vos tenés estas comisiones internas que son inflexibles, lo único que hacen es cerrar fuentes de trabajo, es una metodología. Si hablás con los trabajadores de PepsiCo te van a decir que no se podía trabajar con asambleas cada cinco minutos".



Por último, defendió el rol del Ministerio de Trabajo al indicar que "Jorge Triaca estuvo en la negociación de la mudanza de la empresa a Mar del Plata y de las indemnizaciones".