Regatas perdió frente a San Lorenzo que está a un paso del título

Jueves, 13 de julio de 2017

Regatas perdió frente a San Lorenzo 79 - 58 en el Estadio de los Sueños, y así el Ciclón quedó 3-1 arriba en la final de la Liga. Safar fue la figura de la noche.







Luego de un flojo tercer partido, San Lorenzo recuperó su identidad, hizo un enorme juego defensivo y aprovechó algunas individualidades muy puntuales en ataque para dominar a Regatas, que volvió a presentarse sin Paolo Quinteros (fascitis plantar). Los de Lamas se impusieron por 79-58 y tomaron ventaja de 3-1 en la definición de la Liga 2017/18. ¿La figura de la noche? Selem Safar, con 20 tantos en 19 minutos.

Tras un comienzo con un par de minutos de mucha paridad, San Lorenzo marcó las primeras diferencias del juego. Regatas encontraba puntos en las manos de Sims, pero al no contar con Quinteros, tenía problemas para encontrar segundas opciones aparte del base extranjero. El Ciclón no solo hacía un gran trabajo defensivo, sino que además era punzante en ataque, con Deck como abanderado. Regatas se veía nervioso y sin poder hacer pie en el partido.

Los apresuramientos de los locales no solo los llevaron a tomar lanzamientos incómodos y sin eficacia, sino que aparte generaron una seguidilla de pérdidas tremendamente costosa. Los de Lamas pudieron hacer lo que mejor hacen: correr la cancha y como cierre de un primer cuarto ideal, terminaron con tres bombas casi consecutivas de Mata. La visita fue amo y señor de los primeros 10 minutos, llevándose una renta importante de 16 (24-8).

Los instantes iniciales del segundo período no solo no mostraron otra temática, sino que potenciaron las diferencias. En San Lorenzo se dio un excelente ingreso de Selem Safar (10 puntos), quien con dos triples seguidos estampó la máxima diferencia: 20 (30-10). A partir de ahí, cuando el encuentro parecía empezar a írsele de las manos a los correntinos, llegó la reacción: los de Piccato subieron muchísimo la intensidad defensiva, tomaron riesgos y pudieron encontrar algunas conversiones para limar la distancia. Sims siguió haciéndose cargo del goleo, mientras que Sáiz tuvo una entrada clave para irse al entretiempo con otro semblante: abajo por 36-24, pero con mejores sensaciones.

El dueño de casa volvió a la cancha manteniendo el ímpetu y logró bajar la brecha a 8. Sin embargo, San Lorenzo respondió con una nueva ráfaga de Safar y desde ese momento, todo volvió a emparejarse. La sensación fue que ninguno de los dos terminó de aprovechar el parcial a su favor: ni los de Lamas para quebrarlo definitivamente, ni Regatas para terminar de consolidar la remontada. Los capitalinos llegaron a sacar 16 con una jugada de dos y uno de Deck, pero un triple milagroso de Arengo sobre la bocina le dio algo de esperanza al Fantasma: 54-41 de cara a los 10 minutos finales.

Igualmente, aquella luz de ilusión para los de Piccato se iba a desvanecer temprano en el cuarto período: nuevo triple de Safar, doble de Sandes y volcada en la contra de Mata para igualar la máxima (20) y empezar a sentenciar la historia. Regatas no se dio por vencido y trató de acortar distancia con dos triples de Sáiz, pero entre Deck y Aguirre volvieron a llevar la diferencia por encima de los 20 tantos y ahora sí, se terminó cualquer interrogante que le qudara al juego San Lorenzo recuperó su mejor imagen, se impuso por 79-58 y quedó 3-1, a un triunfo del bicampeonato.