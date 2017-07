“Hay que determinar responsabilidades y hacer las investigaciones”

Jueves, 13 de julio de 2017

El gobernador Ricardo Colombi sostuvo en declaraciones mediáticas que lo ocurrido en arroyo Guazú “es preocupante” y hay que “hacer una revisión total de las rutas que están ubicadas en zonas de mucha agua”.







El mandatario habló sobre la tragedia vial que conmovió a la provincia ayer por la mañana y por la que todavía se está expectante por la intensa búsqueda de un hombre que permanece desaparecido. Colombi dijo que en primer lugar hay que tomar el tema “por todo lo que sucede en la región. El cambio climático vino para quedarse”, apuntó.



“Las rutas diagramadas en su momento, hoy hace que se vea alterado todo su sistema de canalización, de desagüe, alcantarillas y hablo globalmente”, precisó. “Nos pasa en la Ruta 12, en la Ruta 5. Hay que hacer una revisión total de rutas que están ubicadas en zonas donde hay mucha agua”, remarcó. En este marco dijo que lo sucedido en la zona de Esquina “es preocupante. Porque más allá de las consecuencias que hoy se producen, de no tener una vía de comunicación y más allá de lo sucedido ayer, hay que buscar soluciones definitivas”.



Asimismo, Colombi fue duro con algunos sectores políticos: “Lamentablemente algunos dirigentes aprovechan, cuando la mayoría son culpables o responsables que durante muchos años no se hicieron las obras que se necesitaban. Pero no voy a entrar en ese juego”, fustigó.



“En el caso específico de ayer, hay que determina responsabilidades, hacer todas las investigaciones que sean necesarias. Pero la solución de fondo es comenzar a revisar todos los sistemas de comunicación, puentes y alcantarillas. Nación tiene un camino en esto porque en todos los lugares hay problemas”, añadió.



DESMENTIDA DE LA RENUNCIA DEL JEFE DE UNIDAD REGIONAL DE GOYA



Ante las versiones y trascendidos de una renuncia por parte del comisario Héctor Montiel, quien tiene a su carga la Unidad Regional de Goya, Colombi dijo: “En ningún momento y bajo ningún punto de vista hemos solicitado la renuncia, inclusive cuenta con el aval nuestro. Montiel sigue en las fuerzas policiales, más allá que él después tome otras decisiones”, aclaró.



Finalmente el gobernador aseguró que está todo asegurado en la zona del puente derrumbado y manifestó: “la atención en todos los aspectos, más allá del corte del puente, está garantizada”.



COLOMBI EN ESQUINA



En el marco del siniestro vial ocurrido en el puente derrumbado sobre arroyo Guazú, Colombi confirmó que viaja a Esquina para interiorizarse de la causa. Se prevé que posteriormente, cerca de las 11 horas, brinde una conferencia de prensa.