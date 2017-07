Cristina Kirchner llamó a Milagro Sala a la cárcel Jueves, 13 de julio de 2017 La ex presidente habló por teléfono con la dirigente social, detenida en el penal de Alto Comedero desde hace un año y medio por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy y por las causas de corrupción relacionadas con la agrupación Tupac Amaru



Aunque oficialmente la campaña por las PASO arranca mañana –14 de julio–, la ex presidente y candidata a senadora por el frente Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, desde hace semanas viene realizando actividades. Dentro de su estrategia de sumar votos, se conoció que ayer llamó a Milagro Sala, la dirigente social detenida en Jujuy.



La ex presidente conversó telefónicamente en la mañana de este miércoles con Sala, detenida en el penal de mujeres de Alto Comedero desde mediados de enero de 2016. Así lo informó la cuenta oficial del área de Prensa de la organización Tupac Amaru.





Las dos dirigentes mantienen cierto contacto aunque en esta oportunidad no trascendieron detalles del contenido de la conversación. Según pudo saber Infobae, el llamado fue poco antes del horario de visitas, al teléfono que Sala comparte con el resto de las internas.



Es muy claro el vínculo entre ambas. El año pasado Sala le escribió una carta en la que le decía: "Nos persiguen como a Eva y a Perón en el 55". Al cumplirse un año de su detención, Cristina Kirchner publicó un video en solidaridad con Sala y denunció que la dirigente de Tupac Amaru es una "presa política".



En este marco, mañana a las 18 la ex mandataria encabezará un acto junto a sus candidatos a diputados como a legisladores provinciales en el Teatro Roxy de Mar del Plata. Aseguran que se volverá a mostrar sin banderas partidarias y junto a los que ella define como "víctimas del ajuste".