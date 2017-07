"Hay ansiedad en la sociedad para que los culpables vayan a la cárcel"

Jueves, 13 de julio de 2017

El ministro del Interior se refirió a los casos de Julio De Vido y Alejandra Gils Carbó





Luego de que el fiscal Carlos Stornelli pidiera la detención y el desafuero de Julio de Vido por malversación de fondos en la mina de Río Turbio, en Santa Cruz, Rogelio Frigerio sostuvo que en casos como el del ex ministro de Planificación la Justicia "debe plantear con claridad quiénes son los culpables y pedirles que devuelvan el dinero".



Tras recordar que corresponde al Poder Judicial determinar la inocencia o culpabilidad de De Vido, Frigerio explicó: "Hay mucha ansiedad en la sociedad respecto de que los culpables de haberse llevado los recursos de la gente vayan a la cárcel y devuelvan al dinero que se robaron".



"Cada vez que encontramos un caso en el cual hay sospechas de manejos poco claros lo derivamos a la Oficina Anticorrupción o directamente a la Justicia", agregó en una entrevista que concedió a TN.



Además, el funcionario se refirió a la supuesta amenaza que lanzó el ex titular de Planificación contra la administración Macri. "Si tiene alguna información, su deber y obligación es presentarla a la Justicia", opinó.



E insistió: "Nos merecemos saber quienes fueron los que se robaron los recursos de la gente, los que impidieron que se hagan más obras públicas".



Por otra parte, dijo que los fueros parlamentarios "no son un escudo para defenderse de la justicia" sino que "fueron instituidos para defender la libertad de expresión, no para escapar".



En otro tramo de la entrevista, Frigerio fue consultado sobre la stiuación de Alejandra Gils Carbó, luego de que el fiscal Taiano pidiera su indagatoria en la causa que investiga la compra del edificio de la Procuración. "Tiene que renunciar. No solo no ha contribuido a la lucha contra la corrupción sino que tiene graves acusaciones. No puede seguir en su cargo, tiene que entregarle la renuncia al presidente y tiene que haber una persona idónea en su lugar", expresó Frigerio.