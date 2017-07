Maxi Rodríguez tiene un pie afuera de Newell's Miércoles, 12 de julio de 2017 El ídolo de la "Lepra" terminó su vínculo el 30 de junio y no renovó. Sus diferencias con la dirigencia podrían llevarlo a dejar el club





Se despidió Mauro Formica (Pumas de México), dijo adiós Ignacio Scocco (River) y el otro símbolo de Newell's también podría seguir ese camino. Maximiliano Rodríguez está cerca de dejar el club del Parque Independencia.



El vínculo de la Fiera expiró el 30 de junio y todavía no hubo avances en torno a su renovación. El ídolo de la Lepra cuenta con el apoyo unánime de los hinchas y también fue respaldado por Juan Manuel Llop, flamante entrenador, quien fue presentado y aclaró que pretende tenerlo en el plantel.



"Seguramente esta semana volveremos a hablar con los dirigentes de la situación. Obviamente mi postura es que siguiera con nosotros, que es importante por un montón de cosas", destacó en su primera conferencia de prensa el Chocho, quien pretende armar "una estructura deportiva con él en cancha".





El DT se comunicó con Maxi tras el reciente fallecimiento de su abuelo y tuvo un par de charlas más. Su poder de convencimiento será vital para que continúe.



El capitán y referente de 36 años siempre fue sondeado por varios clubes grandes de Buenos Aires. Y este mercado no habría sido la excepción: Boca, River y Racing lo habrían contactado para conocer su situación contractual. Sin embargo, fiel a su vínculo afectivo con Newell's, se decidiría por marcharse al exterior y la MLS surge como un destino posible.



Rodríguez no está conforme con las formas de la dirigencia comandada por Eduardo Bermúdez, con quien evidentemente no tiene buena relación. Los atrasos salariales y problemas institucionales que fueron moneda corriente durante el último año habrían colmado la paciencia del ex futbolista de la Selección.





El lunes que viene, los profesionales volverá a trabajar bajo las órdenes de Llop y puede ser un día clave para que se defina su futuro profesional.