"Jorge Bergoglio me dijo que todos los homosexuales nos vamos al infierno" Miércoles, 12 de julio de 2017 El humorista recordó una charla que mantuvo con el Sumo Pontífice, cuando tocaba el órgano en las misas de la Parroquia San Ildefonso



Jey Mammon (40) dejó boquiabierta a Carolina Pampita Ardohain (39) con una anécdota en el programa conducido por la modelo en la señal KZO, Pampita Online. El humorista recordó que tocaba el órgano en las misas de la parroquia San Ildefonso, en Palermo, actividad que lo llevó a conocer a Jorge Bergoglio (80), en su rol de arzobispo de Buenos Aires.



Al ser consultada por la conductora sobre su opinión del Papa Francisco, Mammon dijo: "Creo que es el mejor Papa que la Iglesia pueda tener, más allá de que me considero agnóstico o alejado de todo. En ese momento era un tipo muy sencillo, o por lo menos es lo que se veía. Pero es el Papa de la Iglesia, con la cual yo no comulgo. Siempre fue así, súper sencillo, si lo comparás con otros es súper humano…"



"Con Bergoglio he hablado muchas cosas de mi identidad. Él me dijo que (los homosexuales) nos vamos todos al infierno. Con un poco de humor. Yo le dije que me iba a encontrar con muchos de ellos también. Te lo juro por Dios, y nunca mejor dicho. Que quede claro que lo respeto mucho pero esa charla fue real", agregó, ante la mirada sorprendida de Pampita, quien le volvió a consultar sobre la veracidad de la historia.



"Sí, es el discurso de la Iglesia. Me lo dijo con humor. Igualmente ahora habla de otra manera y la gente pretende leer o escuchar en boca de él cosas que no dice. Si bien es súper humano y es distinto a los demás, el discurso de la Iglesia es otro y el de él también es ese discurso, no es el que queremos escuchar. La Iglesia expulsa a los gays y es la realidad. Yo a veces hablo con gente muy cercana a él y la realidad es que no hay una aceptación", manifestó.