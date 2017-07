Huracán sufrió una humillante goleada ante Libertad

Miércoles, 12 de julio de 2017

El "Globo" padeció un duro golpe en la derrota por 5 a 1 frente al elenco paraguayo. Oscar "Tacuara" Cardozo (2), Santiago Salcedo (2) y Antonio Bareiro marcaron para la visita, mientras que Mariano González anotó el descuento





Con un nuevo interinato de Néstor Apuzzo, Huracán recibió en Parque Patricios a Libertad de Paraguay, un equipo que llegó al barrio porteño con la misión de aprovechar las limitaciones que presentó el Globo. Sin Marcos Díaz en el arco, el que tuvo la responsabilidad de cuidar el invicto quemero fue Juan Manuel García, el rosarino de 29 años que arribó del fútbol chileno.



Sólo tuvieron que transcurrir 4 minutos para que la visita consiga dar el golpe en el Tomás Adolfo Ducó. Un preciso centro de Alan Benítez hacia la cabeza de Oscar Tacuara Cardozo fue suficiente para que el Palacio permanezca en silencio. El ex Newell`s dejó paralizado al hombre con pasado en Rosario Central para que Huracán hipoteque su destino en la Copa Sudamericana.



Si bien las intervenciones de Alejandro Romero Gamarra ilusionaban a los hinchas locales, los descuidos defensivos colaboraban para que se establezca la prematura eliminación del equipo argentino. El pase de Medina cayó en los pies de la figura de la noche y Cardozo no perdonó: 2 a 0. La continuidad del Globo en el torneo era cada vez más efímera.





Los conflictos internos y el constante desorden llevaron a que el complemento se desarrolle bajo la misma sintonía. Santiago Salcedo transformó el triunfo en goleada para que la delantera que conformó a la selección paraguaya en el Mundial de Sudáfrica se muestre más vigente que nunca.



La floja resistencia de la defensa quemera facilitó la tarea de Bareiro, quien recibió una pelota cuando el Melli García estaba fuera de escena. El atacante estiró la diferencia ante un arco vacíoy selló el 4 a 0. La humillante caída generó que los jugadores argentinos se retiren insultados por los gritos de impotencia de sus simpatizantes. Además, la expulsión de Romero Gamarra ejemplificó la anarquía que atravesaba Huracán.



Santiago Salcedo, de penal, y Mariano González, de tiro libre, le pusieron cifras definitivas a un espectáculo que estuvo lejos de lo que preveían los hinchas del Globo. Tras el 5 a 1, no quedan dudas de que Gustavo Alfaro tendrá que hacer horas extras para encaminar a un plantel que quedó de rodillas.