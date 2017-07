Con el plus y el reintegro, supermercados buscan mantener la actividad Miércoles, 12 de julio de 2017 Teniendo en cuenta que la semana pasada dejó un saldo positivo para los supermercadistas, ahora esperan otra mejora con el pago del plus para los empleados públicos provinciales.



La promoción del Banco de Corrientes que reintegra el 50% del valor de las compras que se realizan con la tarjeta de débito de la entidad crediticia, volverá a regir hoy, ya que funcionará todos los miércoles de julio. Teniendo en cuenta que la semana pasada dejó un saldo positivo para los supermercadistas, ahora esperan otra mejora con el pago del plus para los empleados públicos provinciales.

Los supermercados adheridos a la promoción del reintegro del 50% se preparan para recibir hoy un buen caudal de consumidores, ya que el miércoles pasado aseguraron lograr quintuplicar las ventas gracias a la propuesta del Banco de Corrientes. En un contexto de “amesetamiento” en la actividad minorista, los comerciantes destacaron como positiva a la propuesta y detallaron que los compradores se volcaron a adquirir productos de la canasta básica.

En este sentido, sumado a la, por el momento, auspiciosa iniciativa, los comerciantes aguardan que el pago del plus salarial que está realizando la Provincia desde ayer, también colabore con el ansiado repunte de las ventas. Según informaron desde el Gobierno, hubo un incremento en el adicional que se volcará al mercado local por un concepto de 215 millones de pesos. Además, en lo que va del año, el plus pasó de $1.300 en enero a $2.700 este mes.

Cabe recordar que la propuesta funcionará durante todos los miércoles de julio con un tope de 1.500 pesos, y el reembolso se hará al final del mes en las cuentas de cada usuario. “No necesariamente una persona debe gastar los 1.500 pesos en un miércoles, puede hacer compras semanales, siempre esos días, hasta completar el tope”, había explicado a El Litoral el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet.