Dani Alves se realizó la revisión médica y será refuerzo del PSG

Miércoles, 12 de julio de 2017

El futbolista brasileño abandonó la Juventus, desechó la oferta del Manchester City y firmará un contrato por dos temporadas con el club francés





Luego de su abrupta salida de la Juventus, club en el que aún le restaba una temporada de contrato, Dani Alves sorprendió al acordar de palabra su vínculo con el París Saint Germain.





Los mejores goles Dani Alves en Barcelona



Cuando los medios británicos vaticinaban una inminente llegada al Manchester City, dirigido técnicamente por su ex entrenador Josep Guardiola, el lateral de 34 años voló a Francia para vestir la camiseta del conjunto parisino.



Este martes, Alves se realizó la revisión médica y en las próximas horas sellará su vínculo para ser oficialmente presentado como nuevo refuerzo del PSG. Según informó el sitio catalán Sport, el contrato será por dos temporadas con un salario anual de USD 8 millones más un plus por objetivo.



Este traspaso, junto con el de James Rodríguez al Bayern Múnich, es uno de los más importantes del un mercado de pases que hasta ahora no se ha destacado por grandes transferencias.