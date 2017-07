San Lorenzo desafectó a tres nombres de peso Miércoles, 12 de julio de 2017 El entrenador les anunció a tres futbolistas que no serán tenidos en cuenta



El entrenador de San Lorenzo Diego Aguirre está convencido de que debe hacer cambios para conseguir que el equipo vaya por el camino pretendido luego de un semestre con altibajos que pusieron en peligro la continuidad en la Copa Libertadores.



Tras lograr el triunfo en la ida de los octavos de final ante Emelec en Ecuador, el Ciclón se muestra activo en el actual mercado de pases con decisiones importantes en su plantel.



El entrenador les avisó a Fabricio Coloccini, Tino Costa y Mathias Corujo que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada. Estos nombres se suman al de Gonzalo Bergessio, quien negocia con Vélez y Belgrano. Además, la lista se engrosa con la salida de Néstor Ortigoza y la chance concreta de que Marcos Angeleri emigre a Estudiantes de La Plata.



En contrapartida, el técnico uruguayo ya cuenta bajo sus órdenes con el ex lateral de Rosario Central Víctor Salazar, quien debutó en el equipo contra Emelec. Además, hoy firmó su contrato por tres años el defensor surgido del club Gonzalo Rodríguez.



Gonzalo Rodríguez firmó hoy su contrato por tres años (@SanLorenzo)

Gonzalo Rodríguez firmó hoy su contrato por tres años (@SanLorenzo)

La gran apuesta del semestre estará enfocada en la llegada de Alexis Castro, un prometedor mediocampista de 22 años que viene de jugar en Tigre.



En las próximas horas, la lista de incorporaciones podría agrandarse con el acuerdo entre la entidad de Boedo y Atlético de Rafaela por el pase de Gabriel Gudiño, el futbolista de 25 años que es una de las vedettes del período de fichajes.