Regatas busca igualar hoy la serie final ante San Lorenzo

Miércoles, 12 de julio de 2017

Re­ga­tas Co­rrien­tes bus­ca­rá hoy igua­lar la se­rie an­te San Lo­ren­zo en el cuar­to jue­go de la Fi­nal de la Li­ga Na­cio­nal de Bás­quet­bol (LNB) 2016/17. El en­cuen­tro arran­ca­rá a las 22 en el es­ta­dio del par­que Mi­tre.



“No es­toy re­cu­pe­ra­do el cien por cien­to de la le­sión y en de­ter­mi­na­do mo­men­to no me de­jó se­guir en can­cha. Se hi­zo lo que se pu­do en lo per­so­nal, pe­ro el equi­po hi­zo un gran­dí­si­mo tra­ba­jo”, di­jo Pa­o­lo Quin­te­ros tras el triun­fo del lu­nes an­te San Lo­ren­zo y abrien­do la in­cóg­ni­ta pa­ra el cuar­to pun­to de la se­rie.

El en­cuen­tro de hoy, que co­men­za­rá a las 22 en el es­ta­dio “Jo­sé Jor­ge Cont­te” del Club de Re­ga­tas Co­rrien­tes, se­rá di­ri­gi­do por Ale­jan­dro Chi­ti, Pa­blo Es­té­vez y Juan Jo­sé Fer­nán­dez, con el co­rren­ti­no Luis Duar­te co­mo co­mi­sio­na­do téc­ni­co.

El ca­pi­tán “Fan­tas­ma” fue de­ter­mi­nan­te en el pri­mer cuar­to del jue­go del lu­nes, en don­de lle­vó a Re­ga­tas a una de sus me­jo­res ex­pre­sio­nes an­te el “San­to” de­jan­do en cla­ro que el pic­nic en Co­rrien­tes se ter­mi­nó.

Es que los de “Bo­e­do” lle­ga­ban de “pa­se­o” tras las cla­ras vic­to­rias en el pri­mer y se­gun­do pun­to.

“Que­rí­a­mos cam­biar de ima­gen, en otro es­ce­na­rio, pa­ra bus­car nues­tro pri­mer triun­fo. Se lo­gró lo que vi­ni­mos a bus­car y aho­ra va­mos a es­pe­rar có­mo evo­lu­cio­na la le­sión en las pró­xi­mas ho­ras”, di­jo Quin­te­ros no des­car­tan­do ab­so­lu­ta­men­te na­da, aun­que su pre­sen­cia es­tá en du­da.

Ade­más, ya con va­rios dí­as en Co­rrien­tes y con im­por­tan­tes mi­nu­tos en el ter­cer jue­go, el ba­se Do­nald Sims vol­ve­rá a ser de la par­ti­da, tras su ca­sa­mien­to en Es­ta­dos Uni­dos, que no le per­mi­tió ju­gar los dos pri­me­ros par­ti­dos. Su com­pro­mi­so y ca­te­go­ría es­tán in­tac­tas, só­lo le fal­ta ro­da­je.

El triun­fo “Fan­tas­ma”, el pri­me­ro en el his­to­rial en­tre am­bos equi­pos, le cor­tó al “Ma­ta­dor” 16 triun­fos se­gui­dos, y la po­si­bi­li­dad de que­dar­se con el ré­cord en La Li­ga que si­gue com­par­tien­do con Pe­ña­rol (93/94), Ate­nas (08/09) y Quim­sa (14/15).

Ade­más, el ci­clón lle­ga­ba al par­que Mi­tre con 14 par­ti­dos ga­na­dos con­se­cu­ti­vos en pla­yoffs, ré­cord en la com­pe­ten­cia. Atrás que­da­ron los 11 de Ate­nas (98/99) y Li­ber­tad de Sun­cha­les (08/09).

Por otro par­te, el triun­fo an­te San Lo­ren­zo en el “Cont­te” le per­mi­tió al equi­po de Ga­briel Pic­ca­to es­ti­rar su ra­cha en esa con­di­ción a sie­te par­ti­dos con­se­cu­ti­vos: Li­ber­tad de Sun­cha­les (2), Es­tu­dian­tes de Con­cor­dia (2) y San Mar­tín (2) y el men­cio­na­do.