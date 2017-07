Reintegro del 50%: llega el segundo día, con ventas quintuplicadas en el primero

Miércoles, 12 de julio de 2017

Durante todo el mes, cada miércoles, las compras con tarjeta de débito del Banco de Corrientes tendrán un reintegro del 50%, hasta $.1500 de devolución por cuenta en el mes. La oferta vuelve a regir este 12 de julio, y continuará los días 19 y 26.



Los supermercaditos adheridos destacaron que el primer día de la promoción impulsada por el Gobierno Provincial, se registró el crecimiento en las ventas en cinco veces. “En una de las sucursales del interior, las ventas -comparadas con las del 7 de junio- crecieron en alrededor del 500%”, afirmó el gerente de compas de El Súper de la Gente de Previsora del Paraná, Eduardo Quiróz. “El usuario de la tarjeta aprovechó esta oportunidad única, e histórica. Jamás tuvimos una propuesta tan agresiva en el mercado”, subrayó Raúl Rogido, de Supermercado Impulso.





A una semana de la entrada en vigencia del programa, impulsado por el Gobierno Provincial, de reintegro del 50 por ciento para las compras con tarjeta de débito del Banco de Corrientes, los comerciantes destacaron que el miércoles 5, se quintuplicaron las ventas en los supermercados adheridos.



Este miércoles 12 volverá a regir la promoción que significará el descuento del 50%; será el segundo día del programa, que continuará los días 19 y 26 de este mes.



“El programa oficial pegó muy fuerte, el día de inicio de la promoción podríamos decir que se multiplicó por cinco las ventas con las tarjetas de débito. Ese miércoles la gente se volcó casi en su totalidad a esta oferta”, dijo el gerente de compras de Supermercado Impulso, Raúl Rogido.



“La promoción, fruto de la articulación entre los sectores público-privado, cuenta con la adhesión de cerca de un centenar de supermercados en toda la provincia, con un alcance de alrededor de 400 mil usuarios-clientes con tarjetas de débito de la entidad crediticia provincial”, señaló el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.



“Todos los miércoles, durante julio, se bonificará el 50% sobre el importe total de la compra, con tope de bonificación de $1.500 durante todo julio, por cuenta y por mes. Esta bonificación se verá reflejada como un crédito en el primer o segundo resumen de la cuenta a la que pertenece la tarjeta de débito, que se emita con posterioridad a la fecha de compra. Es importante aclarar que esta promoción es sólo válida en los comercios adheridos”, recordó Vaz Torres.



500% EN ALGUNOS LOCALES



“El impacto del programa fue muy bueno. Un éxito. En una de las sucursales en el interior, en Esquina, las ventas del miércoles 5 de julio, comparadas con las del 7 de junio, crecieron en alrededor del 500%”, afirmó el gerente de compas de El Super de la Gente de Previsora del Paraná, Eduardo Quiróz.



“En la sucursal de la ciudad Capital creció cerca del 300% el día que entró en vigencia el programa oficial”, agregó Quiróz. “Esta promoción benefició a todos, a la gente, y a los supermercados”, señaló el gerente.



“Con estas propuestas como las que impulsa el Gobierno Provincial se ve que la gente recupera la confianza, hace uso del beneficio y se larga a comprar a lo básico, lo que necesita diariamente como ser los alimentos”, comentó Rogido.



OPORTUNIDAD ÚNICA E HISTÓRICA



“El usuario de la tarjeta aprovechó esta oportunidad única, e histórica. Jamás tuvimos una propuesta tan agresiva en el mercado”, subrayó el gerente de uno de los supermercados adheridos al programa oficial.



“En el mes son cuatro días los de vigencia del programa, no sé cuál será el comportamiento en los próximos miércoles, pero es muy probable que la última semana de esta oferta pueda coincidir con el pago de los haberes del julio de los agentes de la administración pública provincial y puede que ese último día también sean fuertes las ventas”, agregó Rogido.



“En un contexto donde las ventas no vienen bien, donde en algún momento entró en una meseta, el programa del 50% de reintegro fue muy positivo. Este tipo de propuestas son las que pueden llegar a provocar movimiento en los comercios y la gente percibe que va a tener un beneficio concreto”, explicó Rogido.



“El miércoles 5 fue como un evento importante, como ocurre en nuestros comercios durante los días del padre, de la madre y otros especiales, el movimiento fue muy importante”, dijo el gerente de compras de Impulso.



“La gente se volcó por lo básico, aprovecha esta promoción para comprar lo que consumo diariamente, con mucho movimiento en lo que es almacén, es decir, aceite, harina, leche, video, arroz, y lo que es carne. Hay que destacar que lo bueno es que el usuario de la tarjeta de débito y que viene a hacer el surtido de productos diarios para el mes”, señaló Rogido.



La vigencia del inédito programa es fruto de la política de articulación que ejecuta la gestión del gobernador Ricardo Colombi, entre los sectores público y privado.



Como antecedente, esta oferta encuentra a las promociones de las canasta Navideña, que incluyó Cordero y productos correntinos, la canasta Escolar y otras distintas promociones, para las cuales también se articuló y se sumó esfuerzo entre los supermercadistas, la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), y el Banco de Corrientes.



LOCALES ADHERIDOS



El programa tiene supermercados adheridos en las distintas localidades. En Capital: Best Minimarket, en calle Junín 1.792; El Super de la Gente, Previsora del Paraná, en Hipólito Irigoyen 1.772.



Supermercado Impulso, en sus 8 sucursales: Avenida Pedro Ferré 1.849, Tucumán 1.236, intersección avenidas Maipú y Teniente Ibáñez; Avenida Alberdi 2.392, Hipólito Irigoyen 1.278, Paraguay 997, Avenida Armenia 3.290, y en la esquina de Cazadores Correntinos y Ruta Nacional N°12.



En Supermax, en sus 13 sucursales: Quintana 1.920, Avenida Armenia 4.751, Gutemberg 3.370, Avenida Cazadores Correntinos 4.802, San Juan 902, Avenida 3 de Abril 1.047, Carlos Pellegrini 767, Junín 1.637, San Lorenzo 1.371, Bolívar 350, Sarmiento 2.525, y Pasaje Laguna Soto Lote 28.



En Market, calle Junín 1.336; en Carrefour Corrientes, esquina de las avenidas Pedro Ferré y Chacabuco. Parada Canga, en sus 4 sucursales: Avenida Independencia 5.444, esquina Alejandro Dumas y Florencia, intersección Avenida Centenario y Godoy Cruz, y Cazadores Correntino y Medrano.



En Supermercado Facor de Jeman S.R.L, en Ruta Provincial N°5; Quiero, Avenida Libertad 5.255; y Coll Express, Ayacucho 2.730.



En Empedrado: Don Aldo, en calle Bartolomé Mitre 1.792; Kiosco Agus, Piragine Niveiro 2.691; Autoservicio Viki, Bartolemé Mitre 1.465; y G.A SRL, Piragine Niveiro 2.650.



En Ituzaingó: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, calle Centenario 1.828; y Supermercado Tata S.R.L, Posadas 2.361.



En Bella Vista: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, esquina de las calles Rioja y Santa Fe; Hu Xuper, Salta 935; Super Luna, Avenida Ángel Bruzzo 1.776; Autoservicio Rocío, esquina de Montevideo y Libertad; y Abasto del Norte, Salta 266.



En Esquina: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, General Velazco 1.670. En Santo Tomé: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, San Martín 629; y La Fortuna, Pueyrredón 1.122.



En Gobernador Virasoro: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, esquina de Remedio de Escalada de San Martín y Ferré; Fax, Lavalle 446; La Fortuna III, en Barrio 2.000 Viviendas, Manzana H. Casa 2; y Muy Fresco, calle San Martín 1.127.



En Curuzú Cuatiá: Supermercado Caminito, Uruguay 1.240, y Buen Gusto, Podestá 959; y Supermercado Cabureí, Berón de Astrada 1.499.



En San Roque: Autoservicio San Roque, Raimundo Reguera 791; Autoservicio y Carnicería San Roque, Raimundo Reguera 801; Supermercado La Victoria, Berón de Astrada 751; y María Elena, Plácido Martínez 640.



En Monte Caseros: Supermercado Piloni, Avenida Libertador 385. En Goya: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, Alvear 440; Azúcar Negra, Colón 833; La Nevada, España 507; Mi Pan, Belgrano 1.109 y Mi Pan II, José Gómez 401; Despensa Griselda, Avenida Perón 321; y Sabor, calle Juan Esteban Martínez 401.



En Santa Lucía: Doña Lola, Avenida Italia 379; María Blanca, Avenida San Martín ejido Norte; Clau-MAR, Corrientes 415; y Las Marías, San Martín sin número.



En Mercedes: Autoservicio Mi Ciudad, Santa Fe 790; Autoservicio Rolito, Avenida Lavalle 1.742, Buen Gusto, J. Alfre Ferreyra 475; y Despensa Bocalandro, Fray Luis Beltrán 1.598.



En Itatí: Autoservicio Surco, Avenida San Martín sin n{umero; San Cayetano, esquina Desiderio Sosa y 12 de Febrero; y 16 de Julio, Avenida 25 de Mayo 266. En Mocoretá: Supermercado Libertad, Bueno Aires 330.



En Saladas: Super Impacto, Sarmiento 819, y Super Mix, Sargento Cabral 1.250. En San Luis del Palmar: Minimercado Marikar, Bartolomé Mitre 621 y Pragmática, Rivadavia 591.



En Paso de los Libres: Supermercado La Frontera, Colón 1.198; Autoservicio Mercosur, Uruguay 556; La Belgrano S.R.L, Chacra 230 Lote 1; Pilungo, Belgrano 1.443.