Empieza a preocupar el impacto económico de la caída del puente

Martes, 11 de julio de 2017

Una empresa suspendió su producción y los transportistas evalúan estrategias. El sector ganadero podría verse afectado. El Gobierno provincial trabajará sobre los caminos alternativos.







El co­lap­so del puen­te del arro­yo Gua­zú gol­pe­a­rá eco­nó­mi­ca­men­te a la po­bla­ción de Es­qui­na. Una em­pre­sa fo­res­tal re­du­jo su pro­duc­ción por no te­ner al­ter­na­ti­vas pa­ra el tras­la­do. Ano­che, los trans­por­tis­tas se reu­nie­ron con au­to­ri­da­des mu­ni­ci­pa­les pa­ra eva­luar ca­mi­nos al­ter­na­ti­vos.





Pa­sa­ron cua­tro dí­as del de­rrum­be del via­duc­to, so­bre la Ru­ta Na­cio­nal Nº12 en el ki­ló­me­tro 713, que co­nec­ta Es­qui­na con Go­ya. El mu­ni­ci­pio co­men­zó un tra­ba­jo co­or­di­na­do con Pre­fec­tu­ra, Via­li­dad Na­cio­nal y la Pro­vin­cia pa­ra dar so­lu­cio­nes pa­lia­ti­vas a la co­mu­ni­dad. A me­di­da que pa­san las ho­ras, em­pie­zan a su­mar­se al­gu­nas pro­ble­má­ti­cas, que de­be­rán re­sol­ver­se en lo in­me­dia­to. Sa­bi­do es que, la co­lo­ca­ción del puen­te Bai­ley de­mo­ra­rá seis me­ses y los ca­mi­nos al­ter­na­ti­vos ha­bi­li­ta­dos no es­tán en bue­nas con­di­cio­nes.



Des­de el lu­nes, una em­pre­sa fo­res­tal de­ci­dió sus­pen­der un 50 por cien­to su pro­duc­ción has­ta te­ner de­ci­di­do co­mo ha­rán el tras­la­do.

Las com­bis que ha­cen tras­la­do puer­ta a puer­ta se reu­nie­ron ano­che con las au­to­ri­da­des del Mu­ni­ci­pio. La pre­o­cu­pa­ción del sec­tor se da por el ca­mi­no y los ho­ra­rios. El ser­vi­cio de la ma­dru­ga­da se ve­ría in­te­rrum­pi­do por las con­di­cio­nes de la ru­ta que de­ben to­mar. En prin­ci­pio, no se ha­bla de au­men­tos del pa­sa­je pe­ro no des­car­ta­rí­an por el nue­vo re­co­rri­do que de­ben im­ple­men­tar.

Al ser uno de los co­rre­do­res prin­ci­pa­les de la re­gión, to­dos los sec­to­res se ve­rán afec­ta­dos. El tras­la­do del ga­na­do se­rá uno de los gol­pe­a­dos. “El im­pac­to eco­nó­mi­co se sen­ti­rá en to­dos los sec­to­res al ser una ru­ta muy uti­li­za­da por to­do el Mer­co­sur”, di­jo a épo­ca, el se­cre­ta­rio Co­or­di­na­dor de la Mu­ni­ci­pa­li­dad de Es­qui­na, Ar­man­do Tog­no­la.

Los fun­cio­na­rios mu­ni­ci­pa­les se en­cuen­tran tra­ba­jan­do man­co­mu­na­da­men­te con fun­cio­na­rios pro­vin­cia­les, téc­ni­cos de Via­li­dad Na­cio­nal y fuer­zas na­cio­na­les. “De­be­mos man­te­ner la cal­ma por­que es­to re­cién em­pie­za. Al es­tar ais­la­dos sa­be­mos que la si­tua­ción se irá agra­van­do”, ex­pre­só Tog­no­la.

En la zo­na llo­vió ayer y el pro­nós­ti­co no es alen­ta­dor, el ca­mi­no al­ter­na­ti­vo de Sau­ce de Lu­na por Ru­ta Na­cio­nal Nº127, has­ta el Em­pal­me con la Ru­ta Na­cio­nal Nº119, se vio afectado.

Ade­más, Pre­fec­tu­ra in­for­mó que en ca­so de pre­ci­pi­ta­cio­nes -­por seguridad-­ sus­pen­de­ría el tras­la­do en los bo­te.

”Fue una des­gra­cia con suer­te, por­que en el mo­men­to del de­rrum­be del puen­te no tran­si­ta­ba na­die por el lu­gar. Aho­ra de­be­mos es­tar tran­qui­los, si Pre­fec­tu­ra cree que no es con­ve­nien­te tras­la­dar a la gen­te va­mos a aca­tar, por­que no va­mos a co­rrer ries­gos de per­der una vi­da”, se­ña­ló el fun­cio­na­rio mu­ni­ci­pal.

Tra­ba­jo del go­bier­no pro­vin­cial

El mi­nis­tro de Obras, Ani­bal Go­doy, jun­to a los in­te­gran­tes de Via­li­dad Pro­vin­cial es­ta­rán hoy en la zo­na del puen­te del arro­yo Gua­zú. Tal co­mo ade­lan­tó a épo­ca el go­ber­na­dor, Ri­car­do Co­lom­bi, se tra­ta­rá de ga­ran­ti­zar la tran­si­ta­bi­li­dad por los des­ví­os al­ter­na­ti­vos.

Des­de Via­li­dad Na­cio­nal so­li­ci­ta­ron a la Pro­vin­cia co­la­bo­ra­ción pa­ra me­jo­rar el es­ta­do de las ru­tas in­ter­nas.

En tan­to, des­de el sá­ba­do, el Mi­nis­te­rio de Sa­lud ga­ran­ti­zó la aten­ción de los pa­cien­tes en los hos­pi­ta­les de En­tre Rí­os.

Por su par­te el mi­nis­tro de Co­or­di­na­ción, Eduar­do Vis­chi, di­jo a los me­dios de pren­sa, que el Man­da­ta­rio de pro­vin­cial pi­dió a to­dos los fun­cio­na­rios es­tar al ser­vi­cio de la co­mu­ni­dad es­quí­nen­se.



Construirán un paso provisorio a 20 metros del viaducto derrumbado



Via­li­dad Na­cio­nal apu­ra una so­lu­ción pro­vi­so­ria pa­ra los po­bla­do­res de Es­qui­na y por ello re­a­li­za­rá un ca­mi­no al­ter­na­ti­vo en cer­ca­ní­as del puen­te.



Los téc­ni­cos del or­ga­nis­mo na­cio­nal re­a­li­za­ron una ba­ri­me­tría en el arro­yo Gua­zú pa­ra te­ner pre­ci­sio­nes del es­ta­do del sue­lo. Co­mo al­ter­na­ti­va cons­trui­rán un te­rra­plén a 20 me­tros del via­duc­to co­lap­sa­do, que se­rá un des­vío pro­vi­so­rio pa­ra agi­li­zar la cir­cu­la­ción.

El sá­ba­do se con­for­mó un co­mi­té de emer­gen­cia, de­no­mi­na­do Ope­ra­ti­vo Re­cu­pe­ra­ción, con­for­ma­do por in­ge­nie­ros y téc­ni­cos del 10º Dis­tri­to Co­rrien­tes. La ge­ren­te Re­gio­nal, In­grid Jet­ter, es­tu­vo en el lu­gar pa­ra co­or­di­nar ac­cio­nes.

A par­tir de ayer, los tra­ba­ja­do­res de la en­ti­dad se ins­ta­la­ron en el lu­gar, con el ob­je­ti­vo de ha­cer lim­pie­za del ca­mi­no al­ter­na­ti­vo y ha­bi­li­tar cuan­to an­tes es­te des­ví­o. La co­lo­ca­ción de un puen­te Bai­ley lle­va­ría seis me­ses por la ex­ten­sión de la es­truc­tu­ra. Se­gún in­for­ma­ron pa­ra agi­li­zar el tra­ba­jo co­la­bo­ra­rán to­dos los dis­tri­tos de la Re­gión NE­A.

Los de­ta­lles se da­rán a co­no­cer hoy, a las 9 en la se­de, ubi­ca­da en Ave­ni­da Cos­ta­ne­ra Ge­ne­ral San Mar­tín, las au­to­ri­da­des brin­da­rán una con­fe­ren­cia de pren­sa. En­tre las au­to­ri­da­des es­ta­rá el en­car­ga­do de Puen­tes del Dis­tri­to de la en­ti­dad, Os­car Ha­ber­ma­cher.

Des­de Na­ción ex­pre­sa­ron com­pro­mi­so pa­ra en­con­trar una so­lu­ción en el me­nor tiem­po po­si­ble. El tra­ba­jo es­tá co­or­di­na­do con fuer­zas na­cio­na­les.