“Es necesario aceptar el rol que a cada uno nos toca”

Martes, 11 de julio de 2017

El senador provincial por la UCR aseguró que esa fuerza política aceptará en conjunto al candidato a Gobernador elegido y que militarán para su consagración.



Admitió que habrá sectores disconformes que, de todas maneras, se sumarán al trabajo.



“El ra­di­ca­lis­mo se en­co­lum­na­rá de­trás del can­di­da­to. Ha­brá re­cla­mos de al­gu­nos dis­con­for­mes que se irán apa­gan­do. Pe­ro tra­ba­ja­re­mos to­dos jun­tos. Es que nos van a que­rer ven­der es­tam­pi­tas de ‘Ca­mau’ (Car­los Mau­ri­cio Es­pí­no­la) y po­dre­mos ter­mi­nar co­mo San­ta Cruz”, co­men­tó el se­na­dor No­el Bre­ard res­pec­to de una de las in­cóg­ni­tas del pro­ce­so elec­to­ral: quién se­rá el can­di­da­to a Go­ber­na­dor por el ofi­cia­lis­ta fren­te En­cuen­tro por Co­rrien­tes más Cam­bie­mos.

Tal mis­te­rio se de­ve­la­ría es­te vier­nes, 14 de ju­lio. Por lo me­nos así lo pro­me­tió el ac­tual man­da­ta­rio pro­vin­cial, Ri­car­do Co­lom­bi, quien ade­lan­tó que to­da­vía no se co­no­ce­ría la fór­mu­la com­ple­ta de la alian­za. Es de­cir, aún no se sa­bría el nom­bre del can­di­da­to a Vi­ce­go­ber­na­dor.

“Nos lle­va­mos co­mo pe­rros de es­tan­cia: nos pe­le­a­mos en­tre no­so­tros pe­ro nos jun­ta­mos cuan­do vie­nen los de afue­ra”, gra­fi­có Bre­ard res­pec­to a las dis­pu­tas in­ter­nas en la Unión Cí­vi­ca Ra­di­cal (UCR) en­tre quie­nes pre­ten­den ac­ce­der a la can­di­da­tu­ra a Go­ber­na­dor.

El le­gis­la­dor, en una en­tre­vis­ta te­le­vi­si­va re­a­li­za­da en Equi­po de No­ti­cias (Ca­nal 13 Max), ase­ve­ró que en ECO+Cam­bie­mos se ma­ne­jan con “la te­o­ría de los ro­les”.

“Po­dés ser el nú­me­ro uno pe­ro pue­de que no te to­que el nú­me­ro uno. El se­cre­to es no rom­per. Hay que acep­tar el rol que te to­ca. Y en ECO es­to se en­ten­dió per­fec­ta­men­te”, se­ña­ló el le­gis­la­dor pro­vin­cial.

El se­na­dor ofi­cia­lis­ta di­jo que den­tro de la alian­za el pro­ce­so fue lar­go pa­ra de­ter­mi­nar quién se­ría el can­di­da­to. “E­ran mu­chos, hu­bo au­to­ex­clui­dos (en­tre los que se in­clu­yó)”, co­men­tó pa­ra lue­go apun­ta­lar con una cró­ni­ca his­tó­ri­ca pa­ra com­pa­rar con la se­lec­ción del pos­tu­lan­te al “si­llón de Fe­rré”: “Na­po­le­ón al se­lec­cio­nar a los ge­ne­ra­les que co­man­da­rí­an las ba­ta­llas no só­lo los ele­gía por su ca­pa­ci­dad, si­no tam­bién por su suer­te”, ma­ni­fes­tó el se­na­dor que con­fía en que la elec­ción de can­di­da­to no pro­du­ci­rá rup­tu­ras.