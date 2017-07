Casi seis de cada diez chicos menores de 18 años son pobres

Lunes, 10 de julio de 2017

El último informe de la universidad señala que 7,6 millones de niños sufren carencias estructurales; advierten que el flagelo es igual al registrado en 2015, pero menor que en 2010, que marcaba un 63%





En la Argentina, casi seis de cada diez chicos menores de 18 años son pobres. Esto se traduce en que 7,6 millones de niños, prácticamente el 59%, no cubre las necesidades básicas como alimentación adecuada, vivienda, educación y asistencia médica.



Los datos surgen del último informe Estudio del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, de la UCA, correspondiente a 2016, y que será publicado el miércoles en la sede de la universidad.



Según adelantó el diario La Nación, se repiten los datos que reflejaba el informe en 2015 pero son menores que en 2010, cuando el porcentaje de chicos con carencias estructurales representaba el 63,7%.



Los números difieren de los publicados por el INDEC, que calcula que para el segundo semestre del 2016 el 45,8% de los chicos vive en hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza (medido sólo por el ingreso familiar).



Del análisis de los derechos básicos, los números más preocupantes corresponden a los indicadores que miden el acceso a la vivienda y a la salud, donde las privaciones llegan al 25,2% y 22,7%, respectivamente. Luego aparecen las carencias en acceso a la información, un 18,8% y en saneamiento, que marcan un 17,8%. En educación llegan al 15,4 por ciento y un 8,7% no accede a una alimentación adecuada.



Por otro lado, la tasa de jóvenes con privaciones extremas bajó entre 2015 y 2016 del 15,9 al 14,8.



"El Observatorio de la Deuda Social Argentina propone un índice de medición de las privaciones en el espacio de los derechos de los niños y las niñas, y para su cálculo se vale de tres propuestas desarrolladas por la Universidad de Bristol, el Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) y la contribución de UNICEF conocida como Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA)", explicaron en la UCA.



Según el informe, cuando se aplica las metodologías Bristol y MODA al caso de la infancia argentina, la incidencia era de 58,7% en 2016. "Esto significa que casi seis de cada diez niños o niñas en la Argentina urbana experimentaban privaciones en al menos una de las seis dimensiones bajo estudio. Cabe señalar que, entre 2010 y 2016, la pobreza infantil multidimensional en la Argentina se redujo 5,1 puntos porcentuales", apunta el estudio.