Sergio Massa pedirá una sesión especial de Diputados

Lunes, 10 de julio de 2017

El frente 1País quiere discutir un proyecto que establece el procedimiento que debe seguir la Justicia para indagar a un legislador en el caso de requerimiento judicial







El frente 1 País, que lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer, anunció este domingo que presentará un proyecto de ley en el Congreso para que se eliminen "los privilegios en materia penal a los legisladores" y reclamó que se trate un pedido para eliminar el IVA a las tarifas de electricidad y gas y que el Parlamento acepte la renuncia a los fueros de todos los diputado de su fuerza y del jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot.



El massismo pedirá una sesión especial para tratar un proyecto que establece el procedimiento que debe seguir la Justicia para indagar a un legislador en el caso de un requerimiento judicial.



Massa sostuvo que "es tiempo de hablar con hechos y no con palabras. Por eso renunciamos a los fueros. Y pedimos a la Cámara de Diputados que acepte la renuncia a los fueros de nuestros diputados, junto a la de (el titular del bloque oficialista Nicolás) Massot".



El proyecto y la renuncia a los fueros fueron presentados por el massismo en el marco del escándalo desatado por la investigación que pesa sobre el ex ministro kirchnerista Julio de Vido, protegido por sus fueros como diputado.



Sin embargo, desde algunos sectores ponen en duda la efectividad de tal renuncia, ya que los fueros -dispuestos por la Constitución-, serían una prerrogativa irrenunciable del Legislativo. Así, el diputado nacional por Cambiemos Eduardo Amadeo sostuvo que la renuncia del massismo a los fueros "es más una cuestión de marketing que de compromiso real". "Hay una mirada jurídica sobre esto y es que no se puede renunciar a los fueros, por lo que la decisión es simbólica", afirmó el dirigente del PRO.



"Criticamos mucho esta puesta en escena que hizo porque el Frente Renovador no ha sido consecuente con esta situación. El año pasado Cambiemos pidió el desafuero y la expulsión de (Julio) De Vido y ellos lo votaron en contra, y este año presentamos tres proyectos para modificar la estructura de los fueros y tampoco acompañaron", arremetió.



Según el proyecto del massismo, "en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera" al llamado a indagatoria "en la audiencia fijada a ese efecto, el tribunal procederá a indagarlo por escrito" con una serie de requisitos.



Respecto de la iniciativa para eliminar el IVA a las tarifas de electricidad y gas que también impulsará el Frente Renovador esta semana, Massa sostuvo que "las tarifas están destruyendo a los comercios y a las PyMEs".



Con información de DyN