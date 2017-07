Leopoldo López salió de la cárcel y pasó a arresto domiciliario Sábado, 08 de julio de 2017 La información la dio a conocer su abogado español Javier Cremades. "Aún no es libre pero ya está en su casa con su mujer y sus hijos", expresó el letrado





El líder opositor venezolano Leopoldo López ha abandonado la cárcel en la madrugada de este sábado y pasó a estar en situación de "arresto domiciliario".



La información la dio a conocer su abogado español Javier Cremades en un tuit hecho público este sábado: "Leopoldo López está en su casa de Caracas con Lilian y sus hijos. Aún no es libre, sigue bajo arresto domiciliario. Le sacaron de madrugada".





"La salida de la cárcel de Leopoldo fortalece su liderazgo. Se produjo tras la visita a su celda del canciller. Sin precio por parte de Leo", agregó Cremedes en otro mensaje en la red social.



El canciller venezolano, Samuel Moncada, visitó en la noche del viernes a López en la cárcel y posteriormente de madrugada fue trasladado a su domicilio en Caracas.



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó también en Twitter: "Feliz de que Leopoldo López haya vuelto a casa con Lilian Tintori y sus hijos. Me alegro también por sus padres".





Por su parte, el jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, señaló: "Nos alegra mucho saber que @leopoldolopez ya está con su familia. Esperamos que pronto los demás presos políticos puedan hacer lo mismo".



En tanto, el ex candidato presidencial y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, manifestó: "Nos da gran alegría que Leopoldo López esté en su casa con su familia. Tiene que darse la libertad plena como a todos los presos políticos".





La medida -que en Venezuela se conoce como "casa por cárcel"- coincide con tres meses de protestas contra el régimen militar de Nicolás Maduro, en las que han muerto más de 100 personas.



López, líder del partido Voluntad Popular, había sido condenado por la justicia chavista a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel a cumplir en la prisión militar de Ramo Verde. La jueza Susana Barreiros lo consideró culpable de participar e instigar las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas.