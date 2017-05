Rocío Oliva se quedó afuera del "Bailando 2017" Martes, 09 de mayo de 2017 Marcelo Tinelli confirmó que la futbolista no será de la partida en la nueva edición del certamen de “ShowMatch”. Aquí, el motivo



Iba a ser una de las grandes figuras del Bailando 2017, al punto que su confirmación había generado todo un cimbronazo: la novia de Diego Maradona, nada menos, estaría en el programa de Marcelo Tinelli. Se dijo entonces que Rocío Oliva estaba distanciada de El 10. Y que sólo por esa circunstancia era posible que se sumara a ShowMatch, habida cuenta de que Maradona se había enfrenado con Tinelli por las participaciones de Verónica Ojeda y Diego Maradona Junior.



Y no. Oliva no saltará a la pista este año, según lo informó el propio conductor. "Está confirmado", dijo El Cabezón luego de ver una función de la obra de su mujer, Guillermina Valdes. Pero, ¿cuál es la razón? "Se va a Dubai", precisó Tinelli.





Al fin de cuentas, un dato lleva al otro: luego de la crisis que atravesaron las últimas semanas, Oliva y Maradona firmaron la paz. Se reconciliaron, y decidieron darse una nueva oportunidad. Y antes de viajar a los Emiratos Árabes la rubia colgará los botines que venía usando en Excursionistas (¡qué poco duró lo suyo!), donde incluso en un partido convirtió un gol con la mano. Sí, como el Diego a los ingleses.





Luego de referirse a Rocío, Tinelli dio detalles de su vínculo con Maradona, que supo de muchas idas y vueltas. "Más allá de lo que ha dicho él en su momento, comentarios buenos o malos, siempre guardo un enorme cariño y respeto -contó el conductor en diálogo con Nosotros a la mañana, de El Trece-. Lo quiero desde que me daba el dinero para comprar pilas, cuando yo recién arrancaba, a los 15 años. Nunca me lo voy a olvidar. Más allá de todo lo amo profundamente, y él lo sabe".