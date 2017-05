Nicole Neumann habló de los rumores de infidelidad en medio de su separación

Martes, 09 de mayo de 2017

La modelo rompió el silencio y se refirió a un fuerte transcendido de las últimas horas





Nicole Nuemann y Fabián Cubero ya no están más juntos. La modelo y el futbolista pusieron fin a su relación tras diez años de amor y tres hijas en común.



Recientemente, un fuerte rumor, que comenzó a circular por los medios, indicaba que hubo un tercero en discordia entre ellos. En diálogo con el periodista Tomas Dente en Nosotros a la mañana, la bella rubia se encargó de desmentir dicha información.



El hombre señalado es Pablo Cosentino, ex representante de futbolistas, y pareja de la modelo Daniela Urzi. Cuando el panelista del ciclo de El Trece le consultó por esa persona, Nicole respondió: "No lo conozco, sé quién es, pero no tengo relación de ningún tipo. Por favor, no agranden esto más, hay tres chiquitas que pueden salir lastimadas".





"De mi separación no voy a decir nada hasta no hablar con mis hijas. Necesito protegerlas a ellas. La grande ya lee y le llegan los comentarios", añadió la modelo, que está tratando de resguardar a sus pequeñas de lo que digan de la relación de sus padres en los medios.



Nicole y Fabián son padres de tres nenas: Indiana (8), Allegra (4) y Sienna (2). Pese a la ruptura, ambos han decido terminar en buenos términos y concentrarse en el cuidado de ellas.