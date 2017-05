El Manchester United irá en busca de Sergio Agüero

Martes, 09 de mayo de 2017

El conjunto dirigido por José Mourinho está interesado en fichar al delantero argentino para la próxima temporada





El Manchester United está interesado en fichar a Sergio Agüero, del Manchester City, para la próxima temporada. Según el medio inglés, The Sun, los Reds estarían dispuestos a pagar 55 millones de libras por el pase del argentino, que milita en el clásico rival.



Luego de la lesión que sufrió Zlatan Ibrahimovic ante el Anderlecht de Bélgica por los cuartos de final de la UEFA Europa League, el conjunto que dirige José Mourinho desea incorporar a sus filas a un delantero de peso que suplante al sueco. Otro de los nombres que suena en Old Trafford es el del español Álvaro Morata, del Real Madrid.







Desde el 2011, cuando firmó para los Ciudadanos, el Kun lleva convertidos 120 goles en 178 partidos en la Premier League. Esta efectividad del hombre de la Selección, sumado a que esta temporada no fue muy tenido en cuenta por Pep Guardiola debido a la preferencia por el brasilero Gabriel Jesús, habrían incitado a la dirigencia del United a ir por el ex Independiente.