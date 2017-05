Según su abogado, Roger Terán podría quedar libre

Martes, 09 de mayo de 2017

Sostiene que le otorgarían la “falta de mérito”, pero seguirá vinculado a la investigación. “No hay pruebas concretas”, dijo.





El intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, podría quedar en libertad a la brevedad. Le dictarían la “falta de mérito”, pero seguiría vinculado a la investigación. Su abogado, Roberto Herrera, sostuvo que “no existen pruebas concretas para mantenerlo en prisión”.

Terán está preso desde el 14 de marzo por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Sergio Torres, que dirigió el denominado operativo Sapucay. Ese día se realizaron 47 allanamientos simultáneos, de los cuales 32 se concretaron en Itatí. Además del jefe comunal, ese día fueron detenidos el viceintendente Fabio Aquino, el comisario del pueblo y otras personas. Hay algunos prófugos. Todos enfrentan cargos por presunta actividades con el narcotráfico. También se secuestraron una variedad de automóviles, camiones, lanchas y otros vehículos.

La causa se inició en 2013 durante un allanamiento por venta de droga al menudeo en la Villa Zabaleta, del barrio porteño de Barracas. Las escuchas telefónicas fueron clave para avanzar en la pesquisa.

Días antes habían detenido a Mariela Terán, hija del intendente, y a su esposo. En un procedimiento hallaron en un auto abandonado unos 200 kilos de marihuana.

Después se determinó que ese vehículo pertenece a su hija Mariela.



“Falta de mérito”



Herrera, a cargo de la defensa de Roger Terán, dijo ayer “es probable que a la brevedad Terán recupere la libertad. Le dictarían la falta de mérito, pero seguiría vinculado a la causa”. El abogado comentó que “en el expediente no hay pruebas contundentes que lo relacionen con el narcotráfico”.

Estimó que “la libertad de Terán se podría dar en cualquier momento. El juez es quien lo determinará”.

Herrera indicó: “Considero que la denuncia que hace una persona amparada en la Ley del Arrepentido no tiene consistencia. Esta defensa aportó pruebas que lo desligan de las acusaciones”.

Acotó que “en caso que el juez Torres disponga la prisión preventiva y no la falta de mérito, hay que ver los fundamentos para apelar ese fallo. Pero reitero: no hay nada concreto para vincularlo con el narcotráfico”.

Recordó que “el intendente en una oportunidad realizó denuncias contra el narcotráfico y pidió ayuda a la Gendarmería para poner control vehicular en el pueblo y en las rutas de acceso como una manera de frenar el tráfico de marihuana”.

Sobre las escuchas telefónicas, el abogado Herrera manifestó que “no hay nada consistente cuando menciona los peces dorado y surubí, que, según trascendió, lo utilizaba para referirse a la calidad de la droga. Las comunicaciones con su hija Mariela tampoco ocultan mensajes que lo puedan comprometer. En caso de quedar en libertad, está en condiciones de reasumir como intendente de Itatí”.