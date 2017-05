Yasmín Varela apareció con vida en Buenos Aires

Martes, 09 de mayo de 2017

Apareció con vida Yasmín Varela, la joven que había sido vista por última vez el jueves pasado en la provincia de Córdoba.



La adolescente de 15 años se presentó por sus propios medios esta noche en la Comisaría 3º de la Ciudad de Buenos Aires.



Según informaron fuentes policiales a Infobae, la joven reconoció en la dependencia que se escapó de su hogar en Córdoba para viajar a la Capital y explicó que se quedó sin dinero para solventar su alojamiento.



Intervino en el caso el Consejo de Niños del gobierno de la Ciudad, que ya solicitó la presencia del SAME para determinar el estado de salud.







Anabel Varela, madre de la joven, la dejó el jueves alrededor de las 6:30 en la puerta de la escuela. Sin embargo, cuando advirtió a la tarde que no había regresado y le preguntó a sus compañeros si sabían algo de ella, se dio cuenta de que en realidad Yasmín jamás había ingresado a la institución.



En los últimos días, varios indicios alimentaban la sospecha de que Yasmín se había escapado de su casa. "Voy a extrañar muchas cosas", rezaba un mensaje que habría escrito la menor el pasado martes en su cuenta de Twitter. Y continúa: "Acepto que me estaré equivocando, quizás, pero necesito experimentar".





"No pienso que encontraré una vida mejor de la que tengo. Pienso en poder lograr yo misma mi propia vida. Las cosas que voy a pasar, pero que Dios me perdone. Aunque no sea demostrativa, pero por dentro me cago de miedo", concluía la serie de tuits.



En medio de la búsqueda, Daniel Luna, padrastro de la joven, reveló a la prensa que existió una discusión familiar tras la cual la menor recibió un "castigo por no respetar los horarios de la casa".