Barby dijo que se separó por cuestiones sexuales

Lunes, 08 de mayo de 2017

En diálogo con Intrusos, la modelo explicó uno de los motivos de ruptura con el abogado.



Este lunes, Barby Franco estuvo en Intrusos y se animó a contestar las preguntas más comprometidas sobre su relación y posterior ruptura de Fernando Burlando.



Según contó la modelo, el letrado quería tener sexo todos los días, pero ella se sentía muy cansada por su trabajo en el teatro.



"Él me dice que yo lo descuidé en el verano. Nunca entendió que estaba tantas horas en el teatro, con Mahatma, con tanto desgaste físico y mental. Él estaba de vacaciones. Salí 3 veces con amigas a cenar y se enojó por eso", arrancó a contar.



Luego, contó que Burlando se ponía denso con el tema sexual: "Quería todos los días. Yo no podía más. Me dolía todo el cuerpo", confesó.



Más tarde, se refirió a las fotos en las que su ex se mostró con la modelo Milagros Schmoll: "Si estás en crisis no te podés mostrar así con una mina. 5 años de relación, un poco de respeto...", dijo Barby.



"Me pareció rara las fotos, la manera, él sabía que había prensa", dijo.



Finalmente, Barby aseguro que por el momento no tiene intención de volver a reconstruir la pareja: "Yo crecí un montón a su lado, él me cuidó un mucho. Por otra parte cuando lo conocí él era demasiado frívolo, nos hicimos bien entre los dos. Lo respeto y lo admiro, pero no volvería con él".