La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero en su peor momento: llamativos mensajes en las redes sociales

Lunes, 08 de mayo de 2017

Luego de que la modelo cambiara su perfil de Instagram y se sacara el apellido de su marido, el jugador de Vélez hizo un llamativo posteo. ¿Separación confirmada?





Agoniza la relación entre Nicole Neumann (36) y Fabián "Poroto" Cubero (38). Los protagonistas utilizaron las redes sociales para dejar al descubierto que el final de la relación está cada vez más cerca.



En las últimas horas, la modelo dio de baja su cuenta de Instagram que llevaba el apellido del futbolista de Vélez, quien desde hace varios días ya no luce su alianza de matrimonio.



Desde el año pasado hay rumores de separación. Es sabido que para superar una crisis primero hay que reconocerla como tal. Entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que incomoda, para poder hacer correcciones y avanzar. Y en enero, la pareja aseguró en una entrevista con revista Caras: "Hubo crisis y la estamos remando".



Meses después y tras los últimos posteos que cada uno hizo por su lado en las redes sociales, es evidentente que la relación está cada vez peor. Fuentes cercanas a la modelo aseguraron a Teleshow, que la modelo está en Europa disfrutando de unas mini vacaciones y así evitar el asedio periodístico, mientras que Fabián Cubero se refugia en su trabajo, donde su equipo Vélez Sarsfield también atraviesa una profunda crisis institucional y futbolística.



"Cambié mi perfil. A partir de ahora dejo de ser @nikicubero. Perdón", escribió Nicole en su cuenta con el nuevo nombre @nikitaneumann80. Sin embargo, al poco tiempo, Neumann decidió dar de baja su perfil y ya no se encuentra disponible.



Primero cambio su apellido en Instagram

Después borró su perfil

Dicha publicación se realizó luego de que el futbolista se mostrara sin su alianza. El pasado jueves y viernes, el jugador compartió fotos en su perfil en las que ya no lucía su anillo en la mano izquierda. "Cuando crees esto, es cuando todo se sabe", escribió Cubero junto al posteo en el que publicó un cartel que dice con la frase "Siempre tendrás una historia que nunca nadie sabrá".



El posteo de Fabián “Poroto” Cubero

Hasta el momento, y más allá de los innumerables indicios, ninguno de los protagonistas confirmó el final de su relación de 11 años de amor, del que nacieron sus hijas, Indiana (8), Allegra (6) y Sienna (2).