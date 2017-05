Tres muertos y diez casas incendiadas en Mar del Plata

Lunes, 08 de mayo de 2017

Ocurrió en un humilde barrio de Mar del Plata. El enfrentamiento se originó a causa del asesinato de un chico de 15 años.



Los detalles de la noche en la que el barrio General Pueyrredón pareció convertirse en el escenario de una guerra civil



El barrio marplatense de General Pueyrredón fue escenario en la madrugada de hoy de una brutal batalla campal que duró horas y dejó un saldo de tres personas muertas y varios heridos, uno de ellos en estado muy grave.



Los vecinos de la zona quedaron impávidos ante la magnitud de los hechos. Después de las decenas de disparos escuchados durante la noche del domingo, la esquina de las calles Vidal y Sicilia parecía el resultado de una guerra civil. Al menos diez casas y cuatro autos quemados, hogares con las puertas arrancadas y con todo su interior revuelto y orificios de bala en las paredes de varios domicilios de la zona.







Los problemas se iniciaron el domingo por la tarde. En un hecho confuso, un joven de 15 años llamado Francisco Suárez fue baleado en la cabeza, mientras acompañaba en una moto a un amigo. Según fuentes de la investigación, ese disparo estaba destinado al amigo y no al chico.



El joven fue llevado al hospital por Nelson Alderete, de 27 años, quien lo dejó tirado en la puerta del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Para muchos de los testigos, ese mismo Alderete fue señalado como el autor de los disparos.



Al enterarse de esa noticia, un grupo de amigos de la familia de Suárez se encaminaron hacia el domicilio de Alderete para buscar al supuesto agresor y hacer justicia por mano propia.





Al llegar a la vivienda, cuya dueña es la novia de Alderete, los amigos del joven Suárez fueron recibidos a los tiros. Esos disparos alcanzaron a Brian Falcato (17 años), que murió en el acto, e hirieron a varias personas. Una de ellas, Lautaro Olivera (18), se encuentra internado en muy grave estado tras haber recibido un tiro en la cabeza.



Después de ese episodio, se desató la barbarie: se acumularon cada vez más personas en la calle, que cercaron la zona y empezaron a atacar las casas de Alderete y de sus amigos en la zona.



Como saldo, el tan buscado Alderete falleció después de que se empezara a incendiar la casa en la que se refugiaba y fuera alcanzado por la multitud en la calle.





"Fue como estar en una zona de guerra. Creo que la balacera habrá durado en total unas siete horas. Ningún vecino salía de la casa. Ni siquiera nos animábamos a asomarnos a las ventanas. Lo peor es que llamamos a la Policía y no vino nadie. Una vergüenza", relató María, una de las vecinas del barrio, a los medios locales.



"Esto es tierra de nadie. Ya no hay manera de explicar lo que está pasando. La gente no quiere salir a hablar porque tiene miedo. Pero todos vieron lo que pasó. Con el ruido de los gritos y los tiros era imposible que alguien pudiera dormirse", agregó Matías, otro vecino.





El caso fue asumido por efectivos de la Comisaría 16ª de Mar del Plata, aunque no se difundió si quedaron personas detenidas a raíz del incidente.