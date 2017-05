El Superclásico ya se juega: qué dijeron Guillermo y Gallardo

Lunes, 08 de mayo de 2017

“Para ganar vamos a tener que jugar bien”, lanzó el “Mellizo” mientras que el “Muñeco” se quitó presión: “El candidato sigue siendo el que va primero. Nosotros remamos de atrás”





Restan seis días días para que Boca y River se enfrenten en la 199° edición del Superclásico pero el partido más importante del fútbol argentino argentino ya se juega desde las declaraciones de los técnicos, Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo, que aunque reconocen la importancia del partido, prefieren la cautela, a diferencia de algunos jugadores, que ya le ponen temperatura a la previa.



"Para ganar tenemos que jugar bien, tenemos que apretar y tenemos que tener la pelota", lanzó el Mellizo luego del empate con Estudiantes como respuesta a las palabras que había lanzado Ricardo Centurión quien, sin miramientos, dijo: "Hay que prepararnos esta semana para el Superclásico, un partido que hay que ganar como sea".





Por el lado de River, Marcelo Gallardo estableció prioridades. "Le quiero decir a la gente y al público en general que estamos jugando la Copa Libertadores y tenemos que ser conscientes de eso. Más allá del clásico que la gente ya empieza a jugar en la previa, hay que recordar que estamos jugando la Copa y no podemos perder de vista eso, con lo que cuesta jugar la Libertadores", remarcó y agregó: "Creo que claramente nosotros hoy estamos en esta posición porque tuvimos que rompernos el lomo para jugar y ganar la Copa Argentina".





El Muñeco consideró además que "ni estábamos afuera cuando empatamos con Sarmiento, ni tampoco ahora somos candidatos al campeonato. Claramente el candidato sigue siendo el que va primero y nosotros seguimos remando desde atrás porque estábamos muy lejos y vamos a seguir así".



Algunos jugadores del equipo Millonario también se refirieron al partido del domingo en La Bombonera. "Este partido lo miramos todos de reojo, queremos estar todos y le queremos dar la tranquilidad a la agente de que vamos a dar lo mejor y a tratar de llegar motivados a través del envión del miércoles", apuntó Camilo Mayada en referencia al partido de entresemana con Emelec para acercar la clasificación a octavos de la Copa.





En tanto que el goleador del equipo, Lucas Alario, expresó: "No hubiese sido lo mismo la previa si no le ganábamos a Temperley porque así le seguimos descontando puntos y eso es bueno".