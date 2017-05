La "espina" de Marcelo Gallardo como DT de River

Lunes, 08 de mayo de 2017

El entrenador de River tampoco ha podido vencer al clásico rival por torneos locales





Este domingo se jugará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River. En ese partido, Marcelo Gallardo intentará romper una de las pocas rachas negativas que tiene desde que asumió como director técnico del "Millonario": nunca pudo ganar en la Bombonera.



En pocos días se cumplirán tres años desde que "El Muñeco" es DT de River: comenzó a dirigir en junio de 2014 y, en ese lapso, ha dirigido diez encuentros oficiales ante el clásico rival. Cuatro de esos duelos se jugaron en el estadio del "Xeneize" y de allí nunca ha podido irse con los tres puntos.





La primera vez que Gallardo pisó la Bombonera como entrenador fue el 20 de noviembre del 2014. No era un partido más: era un mano a mano por ser finalista de la Copa Sudamericana. En un partido discreto, River se llevó un empate 0-0 que una semana más tarde sería aún más valioso con la victoria por 1-0 en el Monumental y el pasaje a la instancia decisiva del certamen. Semanas más tarde, el elenco de Núñez sería campeón y "El Muñeco" se alzaría con su primer título en el club.



El 3 de mayo de 2015, el DT del "Millonario" volvería a terreno "Xeneize", esta vez por el torneo local. Ese día sufrió un duro revés: los por entonces dirigidos por Rodolfo Arruabarrena encontraron el triunfo a siete minutos del final con un gol de Cristian Pavón. Segundos después, ante un River golpeado, Pablo Pérez dispuso el 2-0 definitivo.





Solo días después, el 14 de mayo, Gallardo viviría su noche más recordada en la Bombonera. Los equipos se enfrentaban por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de que River hubiese ganado 1-0 en el Monumental. El primer tiempo se jugó con un equipo "Millonario" en la iniciativa y con un Boca que, aunque estaba obligado a ganar, no encontraba el rumbo para inquietar a su rival.



Estaban 0-0 y, en el entretiempo, se produjo uno de los episodios más tristes y emblemáticos de la historia de los Superclásicos. Un grupo de hinchas locales, liderados por quien luego fuera identificado como Adrián "El Panadero" Napolitano, roció con gas pimienta a los jugadores del "Millonario" a la salida del túnel del vestuario. Fue un escándalo. El partido se suspendió y la Conmebol le dio por ganada la serie a River, que clasificó a cuartos de final y más tarde se consagró. Pero, a pesar de que su equipo pasó, esa noche Gallardo tampoco pudo romper la mala racha…



Ya pasó más de un año desde la última vez que "El Muñeco" fue a cancha de Boca. El 0-0 por la fecha 12° del torneo local, el 24 de abril de 2016, impidió, otra vez, que el DT se fuera victorioso.



Este domingo, Gallardo intentará alcanzar una de esas satisfacciones que el entrenador rival, Guillermo Barros Schelotto, ya conoce. "El Mellizo" pudo ganar en condición de visitante en el segundo clásico que dirigió. Fue aquel 4-2 del pasado 11 de diciembre en el Monumental, en el que Carlos Tevez y Ricardo Centurión fueron figuras excluyentes.



El domingo será, además, una oportunidad para que el oriundo de Merlo pueda vencer por primera vez a Boca por el certamen local. Las dos veces que logró alzarse con el triunfo fue en el estadio Monumental y por torneos internacionales (Copa Sudamericana y Libertadores).





Todos los partidos de Gallardo vs Boca:



5 de octubre de 2014 – River 1 Boca 1 (Estadio Monumental, torneo local)

20 de noviembre de 2014 – Boca 0 – River 0 (La Bombonera, Copa Sudamericana)

27 de noviembre de 2014 – River 1 – Boca 0 (Estadio Monumental, Copa Sudamericana)

3 de mayo de 2015 – Boca 2 – River 0 (La Bombonera, torneo local)

7 de mayo 2015 – River 1 – Boca 0 (Estadio Monumental, Copa Libertadores)

14 de mayo de 2015 – Boca 0 – River 0 (La Bombonera, Copa Libertadores) * Suspendido por agresión con gas pimienta a los jugadores de River

13 de septiembre de 2015 – River 0 – Boca 1 (Estadio Monumental, torneo local)

6 de marzo de 2016 – River 0 – Boca 0 (Estadio Monumental, torneo local)

24 de abril de 2016 – Boca 0 – River 0 (La Bombonera, torneo local)

11 de diciembre de 2016 – River 2 – Boca 4 (Estadio Monumental, torneo local)